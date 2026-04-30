Influencerin Dariadaria: Nur mit Ehevertrag zum Altar

Österreichische Influencerin Madeleine Darya Alizadeh (dariadaria) erklärt auf Instagram, warum sie nur mit einem Ehevertrag heiraten würde. Die Diskussion um Eheverträge ist entbrannt – zwischen Liebesbeweis und Misstrauen.

Influencer in Madeleine Darya Alizadeh , bekannt als dariadaria, hat auf Instagram ihre klare Haltung zu Eheverträgen öffentlich gemacht: Sie würde nur mit einem Ehevertrag heiraten. Dies sei jedoch kein Zeichen von Misstrauen, sondern vielmehr ein Beweis für Liebe und Verantwortungsbewusstsein, da unangenehme Gespräche im Vorfeld geführt und potenzielle Konflikte vermieden werden könnten.

Sie vergleicht dies mit einer Reiseversicherung, die man nicht abschliesst, weil man von Problemen ausgeht, sondern um sich abzusichern. Ihre Aussage löste in den sozialen Medien eine lebhafte Diskussion aus. Viele Nutzerinnen und Nutzer stimmten ihr zu und betonten, dass es nicht unromantisch sei, Dinge frühzeitig zu klären. Einige wiesen darauf hin, dass ohne Ehevertrag der Staat die Bedingungen festlege.

Es gab jedoch auch kritische Stimmen, die darauf hinwiesen, dass individuelle Verträge nicht immer fairer seien als die gesetzlichen Regelungen. Die Meinungen über Eheverträge gehen auseinander. Finanzplanerin Karin (35) betont, dass sie nur mit Ehe- und Erbvertrag heiraten würde, um sich und ihren Partner zu schützen und unnötige Streitigkeiten im Falle einer Trennung zu vermeiden. Danijela (39) hat aus eigener Erfahrung gelernt, dass ein Ehevertrag sinnvoll sein kann.

Nach einer siebenjährigen Ehe ohne Vertrag, die in einer schwierigen Trennung endete, plant sie für ihre nächste Ehe einen detaillierten Ehevertrag, der Kosten, Unterhalt und die Kinderbetreuung regelt. Im Gegensatz dazu steht Dominic (49), der ohne Vertrag geheiratet hat und auf Vertrauen setzt. Er befürchtet, dass zu viel Diskussion über Aufteilung und Absicherung negative Gedanken in die Beziehung bringen könnte. Er glaubt, dass ein Ehevertrag im Falle einer Trennung wenig Nutzen habe, da es ohnehin schwierig werde.

Rechtsanwältinnen Noemi Attanasio und Stanislava Wittibschlager bestätigen, dass das Interesse an Eheverträgen in den letzten Jahren zugenommen hat. Sie betonen, dass ein Ehevertrag in vielen Fällen sinnvoll sein kann, insbesondere bei ungleichen Vermögensverhältnissen oder wenn ein Unternehmen involviert ist. Er kann dazu dienen, die Ehegatten besser zu stellen, als es das Gesetz vorsieht, und Streitigkeiten im Falle einer Scheidung zu reduzieren.

Allerdings gibt es deutlich mehr Paare ohne Vertrag als mit. Die Anwältinnen weisen darauf hin, dass ein Ehevertrag nicht immer notwendig ist, insbesondere wenn beide Partner finanziell ähnlich aufgestellt sind. Dennoch berichten sie aus der Praxis, dass ein Ehevertrag in vielen Fällen hätte helfen können, Konflikte zu vermeiden. Juristisch gehe es bei einem Ehevertrag nicht um Misstrauen, sondern um Risikominimierung





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