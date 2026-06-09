Influencer‑Hund Chutou in China entführt und als Hundefleisch serviert - Skandal erschüttert Tierschutzdebatte

Der Border‑Collie Chutou, der über 1,5 Millionen Follower begleitete, wurde in Henan entführt und in einem Restaurant getötet. Der Vorfall hat die Diskussion über den Hundefleischhandel und Tierschutzgesetze in China neu entfacht.

Die Geschichte des bekannten Border‑Collies Chutou , der gemeinsam mit seinem Besitzer, dem Influencer Guo, über mehr als 1,5 Millionen Follower in den sozialen Medien verfolgt wurde, endete auf schockierende Weise.

Während einer Reise nach Georgien sah Guo auf Überwachungskameras, wie zwei Männer auf einem Elektroroller den Hund unversehens packten und ihn aus einem Hotel in die Provinz Henan, China, transportierten. Noch bevor Guo die Situation verarbeiten konnte, kehrte er nach China zurück, nur um festzustellen, dass Chutou bereits in einem lokalen Restaurant serviert worden war. Der Betreiber des Lokals bestätigte Guo, dass das Tier bereits an Gäste ausgegeben wurde, ohne jedoch einen Hinweis auf die Herkunft des Hundes zu geben.

Guo erstattete daraufhin Anzeige, doch bislang gibt es keine öffentliche Entschuldigung der mutmaßlichen Täter. Der Vorfall hat in China und darüber hinaus für Empörung gesorgt, weil er nicht nur das Leid eines geliebten Haustiers offenlegt, sondern auch die anhaltende Praxis des Hundefleischhandels in bestimmten Regionen des Landes ins Rampenlicht rückt.

Laut der Tierschutzorganisation Humane Worlds for Animals konsumieren etwa 20 Prozent der chinesischen Bevölkerung Hundefleisch, wobei das Essen des Fleisches vor allem in ländlichen Gebieten und in einigen Provinzen traditionell verankert ist. Die Menschenrechts‑ und Tierschutzgruppen fordern strengere Kontrollen sowie ein klares Verbot des Handels und der Schlachtung von Hunden, um solche Übergriffe künftig zu verhindern.

In der öffentlichen Debatte wird zudem diskutiert, ob Influencer wie Guo, die immense Reichweiten besitzen, stärker in die Verantwortung genommen werden sollten, um Missbräuche gegen Tiere aufzudecken und zu verhindern. Rechtlich gesehen können die Täter, sollten sich ihre Schuld eindeutig nachweisen lassen, mit einer Gefängnisstrafe rechnen, da das unerlaubte Töten und der Handel mit geschützten Tieren im chinesischen Strafrecht streng geahndet werden können.

Der Fall wirft zudem Fragen nach der Durchsetzung bestehender Tierschutzgesetze auf, die oftmals nur regional gelten und häufig nicht ausreichend kontrolliert werden. Während Guo um Gerechtigkeit für Chutou kämpft, bleibt die Hoffnung, dass dieser tragische Vorfall ein stärkeres öffentliches Bewusstsein für den Schutz von Haustieren schafft und langfristig zu einer Reduzierung des Hundefleischkonsums führt





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