Inflationsdruck in der Schweiz nimmt zu: Energiepreise treiben Teuerung an

Die Jahresinflation in der Schweiz ist im April auf 0,6 Prozent gestiegen, getrieben von höheren Energiepreisen. Ökonomen sehen jedoch keinen Handlungsbedarf für die SNB, da die Inflation noch unter dem Zielband liegt. Einige Experten warnen jedoch vor möglichen Zinsanpassungen.

Der Inflationsdruck in der Schweiz hat sich im April weiter verstärkt, nachdem bereits im März höhere Energiepreise zu einem Anstieg geführt hatten. Wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mitteilte, stieg die Jahresinflation auf 0,6 Prozent von 0,3 Prozent im März.

Dieser Anstieg kam für Ökonomen nicht überraschend, da bereits mit einer solchen Entwicklung gerechnet wurde. Die Teuerung war zuvor lange Zeit fast inexistent, mit einem Wert von 0,0 Prozent im Dezember. Aufgrund des starken Frankens schien sogar ein Fall in den Minusbereich möglich. Die Hauptursache für den Anstieg der Teuerung im April sind laut BFS die höheren Preise für Benzin, Diesel und Heizöl.

Im Vergleich zum März stiegen die Dieselpreise um 15,1 Prozent und sind heute 19,3 Prozent teurer als vor einem Jahr. Heizöl wurde im Monat um 15,1 Prozent teurer, im Jahresvergleich beträgt das Plus sogar 35,5 Prozent. Im Durchschnitt kosten Erdölprodukte heute 17,0 Prozent mehr als im April 2025. Die höheren Ölpreise haben deutliche Spuren in der Teuerungsrate hinterlassen, wie Thomas Gitzel von der VP Bank kommentierte.

Nach dem Ausbruch des Iran-Kriegs Ende Februar und der Blockade der für den weltweiten Öl- und Gashandel wichtigen Meerenge von Hormus stieg der Preis für ein Fass der Nordsee-Sorte Brent schnell über die Marke von 100 US-Dollar und liegt derzeit bei über 110 Dollar. Die Kerninflation, bei der volatile Güter wie Energie, Treibstoffe, frische und saisonale Produkte ausgeklammert sind, ging auf Jahresbasis im April sogar leicht zurück auf 0,3 Prozent.

Dies ist nicht überraschend, da in der Kerninflation fast alle Preissteigerungen seit Kriegsausbruch nicht enthalten sind, erklärte ZKB-Ökonom Kevin Gismondi. Seit diesem Jahr werden etwa auch die Ferienausgaben ausgeklammert. Außerhalb des Erdöls ist derzeit kaum Inflationsdruck auszumachen, wie auch UBS-Ökonom Alessandro Bee konstatierte. Trotzdem könnte die Inflation weiter steigen, sollte Öl noch teurer werden.

Bee geht jedoch nicht davon aus, dass die Inflation über Zweitrundeneffekte auf andere Bereiche überschwappen wird. Die Schweizer Wirtschaft habe in den letzten Jahren unter dem Trend gewachsen, und auch in diesem Jahr dürfte die Auslastung eher schwach ausfallen. Die Firmen hätten nur beschränkt die Möglichkeit, die höheren Energiepreise an die Kunden weiterzugeben. Im internationalen Vergleich hat die Schweiz einige Vorteile.

Die Folgen höherer Ölpreise seien hierzulande laut ZKB-Experte Gismondi moderat. Gründe dafür seien der tiefe Anteil von Energieprodukten im Warenkorb oder die regulierten Preise im Energieversorgungsbereich.

Zudem dämpften der starke Franken und die verhaltene Konjunkturlage die Inflation. In Bezug auf die Geldpolitik sehen die meisten Ökonomen für die Schweizerische Nationalbank (SNB) an den kommenden Zinssitzungen kaum Handlungsbedarf. Die Inflation befinde sich nach wie vor unterhalb der Mitte des SNB-Zielbandes von 0 bis 2 Prozent. Die SNB sei derzeit nicht um die Inflation besorgt, meint etwa Raiffeisen-Ökonom Alexander Koch.

Auch im Falle einer erneuten Eskalation dürften die Risiken zur globalen Nachfrage und zum starken Franken im Fokus stehen. Deshalb stehe die SNB eher bereit, zu intervenieren, als die Zinsen anzuheben. Nicht alle Experten sehen die Situation jedoch so entspannt. In Anbetracht einer Teuerungsrate, die nun klar über der 0%-Marke liege, passe der gegenwärtige negative kurzfristige Geldmarktsatz (Saron) nicht recht, meint etwa Thomas Gitzel von der VP Bank. Eine Zinsanhebung im laufenden Jahr sei deshalb keineswegs abwegig





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