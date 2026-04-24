Industrienacht 2026: Lange Wege, süße Düfte und spektakuläre Aussichten

Ein Rückblick auf die Industrienacht 2026 mit Berichten über lange Wartezeiten, kulinarische Highlights, Einblicke hinter die Kulissen von Bäckereien, Theatern und der SBB sowie einen atemberaubenden Blick aus 30 Metern Höhe.

Die Industrienacht 2026 neigt sich dem Ende zu, unser Ticker wird hiermit beendet. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen einen schönen Abend!

Die Veranstaltung dauert jedoch noch bis Mitternacht an. Einige Besucher äußerten sich frustriert über die langen Wege: "Das ist ja am A*** der Welt!

" So mussten sie von der Shuttle-Haltestelle Walzwerk aus einen mindestens 15-minütigen Fußmarsch zur eigentlichen Location zurücklegen. Doch die Mühen wurden im Walzwerk reichlich belohnt. Unter dem Motto "Walzhalle kocht" gab es in gemütlicher Atmosphäre Speis und Trank auf dem ehemaligen Industrie-Areal. Besonders beliebt war der Stand von Salvadore C., wo Kinder ihre eigenen Gipsformen herstellen konnten.

Auch die Schreinerei Stolz bot Handwerk für Groß und Klein, wobei die nächste Generation eifrig bei der Sache war und sich gegenseitig fachkundige Tipps gab. Die "Night Shift" führte die Besucher durch die Abstellanlage am Bahnhof SBB, wobei das Licht im Zug abgeschaltet wurde, um die Dunkelheit besser zu nutzen. Anschließend ging es zur größten Serviceanlage der SBB in der Schweiz im Wolfareal.

Nach einer 20-minütigen Wartezeit erreichte eine Redakteurin der BaZ das Innere von Sutter Begg, wo die Gruppe aufgeteilt und auf den Zugang zur Bäckerei warten musste. Dort wurden sie mit Schutzhauben ausgestattet, während in der Luft der Duft von Laugen hing. Ein Stockwerk höher befand sich die Feinbäckerei, in der der süße Duft von Schokolade, frischen Gipfeli und anderen Köstlichkeiten in der Luft lag. Ganze Wagen voller Bleche mit Wähen, Brioche und Brezeln wurden in den Ofen geschoben.

Frische Erdbeertorten versprachen eine süße Versuchung. Die Shuttles verkehrten jedoch nur im 20-Minuten-Takt, was häufig einen Umweg über den Messeplatz erforderte. Für Besucher, die möglichst viele Events besuchen wollten, empfahl ein Praktikant der BaZ das Fahrrad. Mitarbeiter der deutschen Bahn posierten am Bahnhof SBB vor dem historischen "Roten Pfeil" aus dem Jahr 1935.

In den Oslo-Studios auf dem Dreispitz wurde ein Werbespot gedreht, der zuerst gefilmt und dann separat im Studio vertont wurde. Ein Besuch im SBB-Depot gewährte einen Blick hinter die Kulissen des Bahnhofs SBB. Im Departement Physik der Universität Basel konnten Besucher zahlreiche Experimente erleben, wie Helin K., eine Physikstudentin, erklärte: "Durch die Strahlung werden Elektronen in einen Plasma Zustand versetzt.

" Das Theater Basel bot Führungen hinter die Kulissen an, die aufgrund des großen Andrangs dreimal pro Stunde stattfanden. Die Künstlergarderoben waren geräumig und im Eingang hingen ein Kettenhemd und eine Rüstung. Markus Saladin, ein ehemaliger Statist, fand im Kostümfundus Inspiration für eine Fasnachtsidee. Zwei Mitarbeiter wagten sich mit einem Kran in 30 Meter Höhe und genossen die spektakuläre Aussicht.

Trotz leichter Höhenangst konnten sie coole Bilder machen. Zum Abschluss gab es Bier im Schnelldurchlauf beim Voltabräu, wo der Reporter seinen ersten Besuch genoss und den Bitterhopfen hinzugefügt wurde





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