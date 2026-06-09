Die indische Finanzaufsicht Sebi wirft dem Goldkonzern Rajesh Exports vor, seine Umsätze über Jahre hinweg massiv aufgebläht zu haben. Zwei Schweizer Gesellschaften, die Raffinerie Valcambi im Tessin und eine Holding in Luzern, spielen dabei eine zentrale Rolle. Der Bericht spricht von umgerechnet 127 Milliarden Franken gefälschten Einnahmen.

Die indische Finanzmarktaufsicht Sebi wirft dem Goldkonzern Rajesh Exports vor, seine Geschäftszahlen über Jahre massiv manipuliert und Investoren getäuscht zu haben. Im Zentrum der umfassenden Untersuchungen stehen dabei zwei Schweiz er Gesellschaften: die Tessiner Goldraffinerie Valcambi und die in Luzern ansässige Holdinggesellschaft Global Gold Refineries AG.

Laut dem mehr als 100 Seiten umfassenden Bericht der Securities and Exchange Board of India (Sebi) wurden die Konzernbilanzen in den letzten fünf Jahren um umgerechnet rund 127 Milliarden Franken künstlich aufgebläht. Grundlage für diesen Vorwurf ist die Art und Weise, wie Einnahmen aus der Verarbeitung und dem Verkauf von Gold verbucht wurden. Valcambi, eine traditionsreiche Raffinerie im Tessin, erzielt ihre Einnahmen primär durch die Verarbeitung von Edelmetallen zu Barren und Münzen für Investoren und Zentralbanken.

Nach den Ermittlungen der Sebi generierte das Unternehmen zwischen 2020 und 2025 tatsächliche Erträge von etwa 358 Millionen Franken. In den konsolidierten Abschlüssen des indischen Mutterkonzerns Rajesh Exports wurden diese Dienstleistungsumsätze jedoch nicht isolert dargestellt. Stattdessen wurden über die Luzerner Holding zusätzlich die gesamten Goldverkäufe als Umsatz verbucht, obwohl es sich dabei lediglich um Durchgangsposten handelte. Diese Verbuchungspraxis führte dazu, dass die ausgewiesenen Konzernerträge um ein Vielfaches höher ausfielen als die tatsächlich erwirtschafteten Dienstleistungserlöse.

Die Aufsichtsbehörde spricht in ihrem Bericht von "fiktiven Erträgen", die ein verzerrtes Bild der operativen Geschäftstätigkeit vermittelten. Neben den bilanziellen Manipulationen wirft Sebi Rajesh Exports auch vor, während der laufenden Ermittlungen nicht kooperiert zu haben. So weigerte sich das Unternehmen, den Investigatoren eine vollständige Kundenliste von Valcambi zur Verfügung zu stellen, und berief sich dabei auf Schweizer Datenschutzbestimmungen.

Rajesh Exports hat alle Vorwürfe zurückgewiesen und von einem Missverständnis gesprochen, da es sich bei dem vorliegenden Dokument lediglich um einen Zwischenbericht handele. Valcambi selbst kommentierte die Vorwürfe nicht und verwies auf den kontrollierenden Hauptaktionär. Der Fall wirft ein Schlaglicht auf die komplexen grenzüberschreitenden Strukturen von Konzernen und die Herausforderungen für Aufsichtsbehörden, solche Praktiken zu verfolgen. Die genauen rechtlichen Konsequenzen für die beteiligten Unternehmen bleiben abzuwarten





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