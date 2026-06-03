Indigo gibt Boeing 787-9 an Norse Atlantic zurück

Indigo gibt eine von Norse Atlantic geleasten Boeing 787-9 zurück. Grund ist die Einstellung von Flügen zwischen Indien und Manchester.

Die indische Fluggesellschaft Indigo wird eine ihrer sechs von Norse Atlantic Airways im Wetlease eingesetzten Boeing 787-9 zurückgeben. Grund für die Rückgabe ist die Einstellung von Flügen zwischen Indien und Manchester .

Das Flugzeug soll am 31. August 2026 an Norse Atlantic zurückgehen. Indigo wird die übrigen fünf von Norse Atlantic geleasten Dreamliner weiterhin wie geplant einsetzen. Die indische Airline erklärt, die Flüge nach Manchester hätten zwar eine starke Nachfrage verzeichnet, seien jedoch aufgrund längerer Flugzeiten infolge von Luftraumbeschränkungen sowie deutlich gestiegener Kosten wirtschaftlich nicht mehr tragbar.

Norse Atlantic will die frei werdende Boeing 787-9 im Winterflugplan auf den eigenen Verbindungen zwischen Europa und Thailand einsetzen. Gleichzeitig betonten beide Unternehmen, ihre Zusammenarbeit fortsetzen zu wollen. Nach Angaben von Norse-Chef Eivind Roald wurde bereits ein gemeinsames Projekt gestartet, um Möglichkeiten für eine vertiefte strategische Kooperation zu prüfen. Norse Atlantic hatte im März 2025 mit Flügen für Indigo begonnen.

Derzeit bedient Indigo Manchester sowohl ab Mumbai als auch ab Delhi. Aus der Mitteilung von Norse Atlantic und Indigo geht nicht klar hervor, welche der beiden Routen eingestellt wird, oder sogar beide. Zwei sechsjährige Airbus A320 Neo sind inzwischen ausgeschlachtet und eine Powerbank ist auf einem Flug von Indigo gebrannt





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