Indien wählt Ende 2026 den Hersteller für den AMCA. Drei Konsortien bewerben sich um den 150-Mrd.-Rupien-Auftrag für den ersten Stealth-Jäger.

Indien steht vor einer entscheidenden Weiche für die Zukunft seiner Militärluftfahrtindustrie. Noch im Dezember 2026 wird die Regierung in Neu-Delhi den Gewinner eines milliardenschweren Auftrags bekannt geben. Dieses Gremium soll den Advanced Medium Combat Aircraft, kurz AMCA, entwickeln und produzieren. Das Programm stellt den ersten Schritt Indien s in die Ära der fünften Generation von Kampfflugzeugen dar. Verteidigungsstaatssekretär Rajesh Kumar Singh bestätigte am 16. November diese zeitliche Vorgabe offiziell.

Konsortien bewerben sich um Stealth-Jäger Auftrag

Drei große Unternehmensgruppen haben sich im Wettbewerb um den Bau des Tarnkappenjägers positioniert. Tata Advanced Systems hat ein eigenständiges Angebot für das Projekt eingereicht. Das Unternehmen Larsen & Toubro bewirbt sich in einer strategischen Allianz mit Bharat Electronics und Dynamatic Technologies. Ein drittes Konsortium bildet Bharat Forge zusammen mit Beml und Data Patterns.

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Alle drei Offerten wurden am 30. Oktober beim Verteidigungsministerium eingereicht. Die Regierung prüft aktuell die technische und wirtschaftliche Durchführbarkeit dieser Vorschläge. Der Auftrag umfasst die Entwicklung und den Bau von fünf flugfähigen Prototypen. Zusätzlich ist ein separates Strukturtestflugzeug in der Vertragsleistung enthalten.

Triebwerksentwicklung und europäische Zusammenarbeit

Neben der Wahl des Herstellers läuft parallel die Entwicklung eines geeigneten Antriebs für den AMCA. Indien setzt dabei auf den Aufbau eigener technologischer Fähigkeiten, ergänzt durch internationale Partnerschaften. Die staatliche Forschungseinrichtung Gas Turbine Research Establishment verhandelt mit dem französischen Hersteller Safran. Diese Einrichtung gehört zur Defence Research and Development Organisation.

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Ziel dieser Verhandlungen ist die gemeinsame Entwicklung eines neuen Kampfflugzeugtriebwerks. Auch der indische Industriekonzern Reliance Industries sowie ein britischer Partner sind in diese Diskussionen eingebunden. Die indische Regierung prüft derzeit beide Ansätze zur Triebwerkssicherung. Die finale Wahl des Antriebs ist jedoch nicht Teil der für Dezember erwarteten Entscheidung über den Produktionspartner.

Technische Spezifikationen und Zeitplan

Der geplante zweistrahlige AMCA soll als Tarnkappenflugzeug mit geringer Radarsignatur konzipiert werden. Die Architektur des Jets vereint moderne Sensorik und Fähigkeiten zur elektronischen Kampfführung. Es soll die Möglichkeit zum Einsatz verschiedener Waffensysteme bieten. Für die gesamte Entwicklung und Erprobungsphase sind rund sieben Jahre eingeplant.

Die erste Serienproduktion soll in der Mitte der 2030er-Jahre starten. Die Regierung in Neu-Delhi will damit ihre bestehende Flotte ergänzen. Ein zentrales Ziel ist die Reduzierung der Abhängigkeit von ausländischen Militärflugzeugen. Das Auftragsvolumen für die Prototypenphase beläuft sich auf rund 150 Milliarden Rupien.

Geopolitische Auswirkungen und regionaler Wettbewerb

Das AMCA-Programm hat weitreichende industriepolitische Konsequenzen für Indien. Im Gegensatz zu früheren Projekten übernimmt die private Industrie eine zentrale Rolle. Die Entscheidung für eines der drei Konsortien würde ein starkes Signal für die künftige Ausrichtung senden. Der genaue Kostenaufwand für eine spätere Serienproduktion ist jedoch noch nicht festgelegt.

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Indiens Ambitionen beschränken sich nicht nur auf den eigenen Luftraum. Der regionale Erzrivale Pakistan strebt ebenfalls den Einstieg in die Liga der Stealth-Kampfjets an. Pakistan verfügt derzeit über keine einsatzbereiten Tarnkappenjäger der fünften Generation. Die pakistanische Luftwaffe nutzt aktuell chinesisch-pakistanische JF-17 Thunder und chinesische Chengdu J-10C.