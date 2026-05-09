Indian National Airline Air India reduziert internationales Angebot stark

Die indische Nationalairline Air India reduziert aufgrund stark gestiegener Kerosinpreise und des Iran-Krieges ihr internationales Angebot deutlich. Kürzungen sind für Juni und Juli geplant.

Die indische Nationalairline Air India reduziert aufgrund stark gestiegener Kerosinpreise und des Iran-Krieg es ihr internationales Angebot deutlich. Im April und Mai wurden laut Daten der Analysten OAG und Cirium mehr als 500 internationale Flüge gestrichen.

Kürzungen sind für Juni und Juli geplant. Besonders betroffen sind Nordamerika-Strecken von Air India. Die Flüge zwischen Delhi und San Francisco wurden halbiert. Auch Verbindungen nach New York, Newark und Vancouver wurden reduziert.

In Europa kürzte Air India die Frequenzen nach Paris, Mailand und Zürich um bis zu 20 Prozent. London bleibt dagegen stabil. Air-India-Chef Campbell Wilson erklärte, steigende Treibstoffkosten und Luftraumbeschränkungen hätten zahlreiche Langstrecken unrentabel gemacht. Weltweit reagierten Airlines ebenfalls mit Angebotskürzungen: Im Mai verschwanden laut Cirium rund 13.000 Flüge aus den Flugplänen.

Air India plant internationale Flüge ab Varanasi und erhält erste Boeing 787-8 mit komplett erneuerter Kabine





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