Incel-Bewegung: Psychologin warnt vor Online-Radikalisierung von Jugendlichen

Die forensische Psychologin Catherine Graber von der Kantonspolizei St. Gallen erklärt, wie sich männliche Jugendliche online radikalisieren und welche Gefahr von der Incel-Bewegung ausgeht.

Männliche Jugendliche radikalisieren sich zunehmend in sozialen Netzwerken, auch über die frauenfeindliche Incel-Bewegung. Darüber spricht Catherine Graber, forensische Psychologin beim Bedrohungs- und Risikomanagement der Kantonspolizei St. Gallen, in einem Gespräch über Radikalisierung, Gewaltgefahr und einen Fall aus dem Kanton. Die Incel-Bewegung steht damit im Zentrum einer wachsenden Sorge um die Online-Radikalisierung junger Männer.

Ursprung der Incel-Bewegung

Interessanterweise ist die Bewegung ursprünglich nicht als frauenfeindliche oder extremistische Bewegung entstanden. Der Begriff Incel geht auf eine kanadische Studentin zurück, die 1997 das Involuntary Celibacy Project ins Leben rief.

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Sie wollte Menschen, die Schwierigkeiten hatten, intime oder romantische Beziehungen aufzubauen, eine Möglichkeit zum Austausch und zur gegenseitigen Unterstützung geben. Erst später veränderten sich Teile dieser Online-Communities.

Insbesondere ab den 2000er-Jahren entstanden Verbindungen zur sogenannten Manosphere, also zu verschiedenen Online-Subkulturen, die sich mit Männlichkeit, Geschlechterbeziehungen und teilweise stark antifeministischen Vorstellungen beschäftigen. In bestimmten Incel-Foren entwickelte sich daraus eine zunehmend misogyne Ideologie.

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Radikalisierung und Risikofaktoren

Es gibt nicht den typischen Incel und auch kein einzelnes Persönlichkeitsmerkmal, anhand dessen sich vorhersagen liesse, ob sich jemand der Incel-Community zuwendet. Zu den Faktoren zählen wiederholte Zurückweisung, ein geringes Selbstwertgefühl oder das Gefühl, den Erwartungen an Männlichkeit nicht zu entsprechen. Dazu können psychische Belastungen kommen.

Graber verweist auf ehemalige Incels: Viele hätten zunächst online nach Hilfe für Einsamkeit, Beziehungsprobleme und das Gefühl gesucht, als Mann nicht zu genügen. In den Incel-Communities fanden sie dann Bestätigung und ein Zugehörigkeitsgefühl.

Problematisch wird es insbesondere dann, wenn individuelle Frustration zunehmend durch ein geschlossenes Weltbild erklärt wird, in dem Frauen für die eigene Situation verantwortlich gemacht werden und sich Feindbilder sowie eine Rechtfertigung von Gewalt entwickeln.

Gewaltbereitschaft und Prävention

Man muss zwischen der Incel-Identität, der Ideologie und konkreter Gewaltbereitschaft unterscheiden. Die grosse Mehrheit der Männer, die sich als Incels bezeichnen, wird nicht gewalttätig. Gleichzeitig wäre es falsch, die gewaltorientierten Teile der Szene zu verharmlosen.

Es hat bereits mehrere schwere Gewalttaten gegeben, bei denen die Täter sich auf Incel-Ideologie beziehungsweise entsprechende frauenfeindliche Narrative bezogen haben. Gefährlich wird insbesondere die Kombination aus anhaltender Kränkung, Feindseligkeit, Entmenschlichung, Gewaltlegitimation und einer zunehmenden Orientierung auf konkrete Handlungen.

Gleichzeitig muss man aufpassen, nicht aus der Existenz einer frauenfeindlichen Einstellung automatisch auf eine bevorstehende Gewalttat zu schliessen. Vielmehr muss das Risiko in jedem Fall individuell beurteilt werden.

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Ideologische Überschneidungen erkennen

Ein junger Mann kann beispielsweise über Inhalte aus der Manosphere zu antifeministischen oder Incel-Narrativen gelangen und später mit rechtsextremen, verschwörungsideologischen oder anderen extremistischen Inhalten in Kontakt kommen.

Gemeinsame Elemente können dabei etwa ein starkes Freund-Feind-Denken, Verschwörungserzählungen, ein ausgeprägtes Ungerechtigkeitsempfinden oder die Vorstellung sein, selbst Opfer eines feindlichen Systems zu sein.

Deshalb sollte man bei einer Gefährdungseinschätzung nicht nur fragen, ob eine Person ein Incel ist, sondern welche Ideologien und Feindbilder sie vertritt, wie stark sie sich damit identifiziert und wie sich ihre Einstellungen und ihr Verhalten entwickeln. Die Forschung zur Radikalisierung spricht insgesamt für ein multifaktorielles Verständnis: Soziale Isolation, persönliche Krisen, Kränkungen, psychische Belastungen, Ideologie, Gruppeneinflüsse und bestimmte kognitive Prozesse können sich gegenseitig verstärken.

Aufmerksamkeit der Behörden

Eine Herausforderung ist, dass Radikalisierung im digitalen Raum stattfinden und für Behörden zunächst unsichtbar sein kann. Graber zufolge werden die Fachstellen in der Regel über Hinweise aus dem Umfeld oder von anderen Stellen aufmerksam, beispielsweise von Angehörigen, Schulen, Arbeitgebern, Beratungsstellen oder anderen Behörden.

Auch konkrete Drohungen oder andere auffällige Verhaltensweisen können dazu führen, dass eine Person gemeldet wird. In einem Fall aus dem Kanton St. Gallen hatte ein Mann Videos mit extremistischen und frauenfeindlichen Kommentaren veröffentlicht und darin ein Attentat auf Frauen angekündigt.