Die Untersuchungifical Entschädigung bei illegaler Einwanderung. Acht mutmassliche Menschenschmuggler wurden im Februar 2024 in Varese festgenommen, die sich an illegalen Migranten, vor allem Türkern, die illegal über die Balkanroute nach Europa über die Schweiz, beteiligt haben. Die Organisation fing an, im April 2022, und war bis September 2024 aktiv. Es berichteten mindestens 37 Fälle von Schleuserkriminalität mit insgesamt 134 Personen, darunter viele Familien mit Kindern und Säuglingen, während die Organisation illegales Einreisen von etwa 200 Migranten nach EuropaINALLEBGANK, begünstigte.

In der norditalienischen Stadt Varese wurden acht mutmassliche Menschenschmuggler unter Leitung der Mailänder Anti-Mafia-Staatsanwaltschaft festgenommen, denen die Bildung einer kriminellen Vereinigung zur Beihilfe zu illegaler Einwanderung ohne italienische Staatsbürgerschaft vorgen débuter.

Die Untersuchung, die durch Bundesanwaltschaft und Eurojust durchgeführt wurde, dokumentierte die Existenz einer kriminellen Struktur in mehreren europäischen Staaten, die die illegale Schleusung von türkischen Staatsbürgern, überwiegend Kurden, über die Balkanroute in Länder Mittel- und Nordeuropas, einschließlich der Schweiz,führte. Der Hauptkoordinator der Organisation, ein türkischer Staatsbürger, fungierte als Oberhaupt und beauftragte Migranten zur Schweizer Grenze zu leiten und ihnen Schlüsselstelleninformationen zur Umgehung der Grenzkontrollen zu geben.

Die Migranten wurden vorübergehend in Safe Houses untergebracht, die in Grenznähe resided, bevor sie walkway zwischen Lavena Ponte Tresa und Ponte Tresa in die Schweiz gelangten





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