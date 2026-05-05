IMT Partners verstärkt Präsenz in der Schweiz mit Olivier Carnet als neuem Partner

IMT Partners, ein Pariser Unternehmen für Transformation und Interim-Management, hat Olivier Carnet als Partner verpflichtet, um den Ausbau des Geschäfts in der Schweiz voranzutreiben. Carnet bringt über 20 Jahre internationale Erfahrung mit und soll die Expansion in zentrale Wirtschaftsregionen wie Zürich, Basel, die Romandie und das Tessin steuern. Der Schweizer Markt ist stark umkämpft, doch IMT Partners setzt auf ein Geschäftsmodell, das erfahrene Führungskräfte auf Zeit in Unternehmen entsendet, um rasche operative Stabilität in Transformationsprozessen zu gewährleisten.

Wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht, hat IMT Partners, ein auf Transformation und Interim-Management spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in Paris, Olivier Carnet als neuen Partner verpflichtet.

Der erfahrene Manager soll den Aufbau des Geschäfts in der Schweiz vorantreiben und die Expansion in zentrale Wirtschaftsregionen wie Zürich, Basel, die Romandie und das Tessin steuern. Carnet bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in internationalen Führungsfunktionen mit, darunter leitende Positionen bei globalen Konzernen wie Unilever und dem Labordienstleister Unilabs. Seine Karriere führte ihn durch Europa und Asien, wo er sowohl operativ als auch in strategischen Gremien tätig war.

Dies entspricht dem Ansatz von IMT Partners, das sich auf die Begleitung komplexer Transformationsprozesse spezialisiert hat, bei denen operative Umsetzung und strategische Steuerung eng verzahnt sind. Carnet betont die Bedeutung des Schweizer Marktes: «Der Einstieg bei IMT Partners ist eine seltene Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Markt etwas Neues aufzubauen – gestützt auf eine erprobte Expertise und Methodik. Die Schweiz vereint führende Unternehmen, die vor ambitionierten Transformationsherausforderungen stehen.

» Der Schweizer Markt ist jedoch stark umkämpft und wird bereits von etablierten internationalen Beratungen, Executive-Search-Häusern und spezialisierten Interim-Anbietern dominiert. IMT Partners setzt auf ein Geschäftsmodell, das erfahrene Führungskräfte auf Zeit in Unternehmen entsendet, etwa in Restrukturierungen, bei Führungswechseln oder in umfassenden Transformationsprogrammen, wo rasche operative Stabilität gefragt ist. Der Schritt in die Schweiz ist Teil der internationalen Wachstumspläne von IMT Partners. Das Unternehmen ist bereits in mehreren europäischen und amerikanischen Städten präsent, darunter Madrid, Mailand und New York.

Mit der Expansion in die Schweiz will IMT Partners seine Position als globaler Anbieter für Interim-Management und Transformationsberatung weiter stärken. Die Schweiz bietet dabei ideale Voraussetzungen, da sie eine Vielzahl führender Unternehmen beherbergt, die vor komplexen Herausforderungen stehen. Carnet wird eine zentrale Rolle bei der Etablierung des Unternehmens in diesem anspruchsvollen Markt spielen. Sein Profil und seine Erfahrung passen perfekt zu den Anforderungen, die IMT Partners an seine Partner stellt.

Das Unternehmen setzt auf eine enge Verzahnung von operativer Umsetzung und strategischer Steuerung, um seine Kunden bei der Bewältigung von Transformationsprozessen zu unterstützen. Mit der Verpflichtung von Carnet zeigt IMT Partners sein Engagement für den Schweizer Markt und seine Ambitionen, sich als führender Anbieter in diesem Segment zu positionieren





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