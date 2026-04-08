Die Schweiz importiert große Mengen an Teigwaren, was Fragen nach dem Potenzial für den Anbau von Hartweizen im eigenen Land aufwirft. Dieser Artikel beleuchtet die Möglichkeiten und Herausforderungen und zeigt Beispiele für engagierte Schweizer Produzenten.

Die Schweiz importiert jährlich immense Mengen an Teigwaren , was die Frage nach der Möglichkeit des Anbau s von Hartweizen im eigenen Land aufwirft. Hartweizen , der sich von herkömmlichem Brotgetreide unterscheidet, weist im Anbau jedoch einige Gemeinsamkeiten auf. Andreas Rüeger betreibt bereits seit Jahren erfolgreich den Anbau dieser Kulturpflanze. Seine Frau Valérie Rüeger verarbeitet den geernteten Hartweizen zu hochwertigen Pasta -Produkten.

Ein weiteres Beispiel für die Förderung echter Schweizer Teigwaren ist die bekannte Firma Kernser Pasta AG, die sich in diesem Bereich engagiert. \Teigwaren können grundsätzlich aus verschiedenen Getreidearten hergestellt werden, wobei Hartweizen und Dinkel aufgrund ihrer spezifischen Eigenschaften als besonders geeignet gelten. Ein Blick in die Produktionsstätte der Kernser Pasta AG verdeutlicht die Herstellungsprozesse und die Qualitätsstandards, die für die Produktion von Schweizer Teigwaren gelten. Valérie und Andreas Rüeger verkaufen ihre Teigwaren, die aus selbst angebautem Hartweizen hergestellt werden, direkt an Kunden. Die Kultur des Hartweizens gilt als wärmeliebend und zeigt eine relativ hohe Toleranz gegenüber Trockenheit, was sie für bestimmte Anbauregionen in der Schweiz interessant macht. Die Teigwaren der Rüegers sind in einer Vielzahl von Formen und saisonalen Geschmacksvarianten erhältlich, was die Vielseitigkeit der Produkte unterstreicht. Claudia Bucher, Teamleiterin für Marketing und Produktmanagement bei der Kernser Pasta AG, spielt eine entscheidende Rolle bei der Positionierung und Vermarktung der Schweizer Teigwaren. \Die hohen Importzahlen verdeutlichen das Marktpotenzial für den Anbau von Hartweizen in der Schweiz. Pro Jahr werden etwa 72.000 Tonnen Teigwaren in die Schweiz importiert, wobei der Großteil davon Hartweizen-Pasta ist. Zusätzlich gelangt unverarbeiteter Hartweizen in einer Größenordnung von jährlich rund 70.000 Tonnen über die Grenze. Ein Großteil der in der Schweiz hergestellten „Schweizer Teigwaren“ verwendet importierten Hartweizen als Hauptzutat. Die aktuellen Zahlen von Swiss Granum zeigen, dass im Jahr 2025 lediglich 239 Hektar Anbaufläche für Schweizer Hartweizen zur Verfügung stehen. Diese Zahlen verdeutlichen den Bedarf und die Chancen für eine stärkere regionale Wertschöpfung und die Reduzierung der Importabhängigkeit im Bereich Teigwaren. Die Förderung des heimischen Hartweizenanbaus könnte somit nicht nur die Schweizer Landwirtschaft stärken, sondern auch die Herstellung authentischer Schweizer Produkte fördern und die Nachhaltigkeit der Lebensmittelproduktion verbessern





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