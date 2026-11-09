Impeachment-Antrag gegen US-Verteidigungsminister Pete Hegseth eingebracht

Der republikanische Abgeordnete Thomas Massie hat ein Amtsenthebungsverfahren gegen Verteidigungsminister Pete Hegseth eingeleitet. Der Vorwurf: Hegseth habe die Macht missbraucht und den Krieg gegen den Iran vorangetrieben.

Der republikanische Abgeordnete Thomas Massie hat im US-Repräsentantenhaus einen formellen Antrag auf Amtsenthebung gegen den US-Verteidigungsminister Pete Hegseth eingereicht. Dieser politische Schritt findet statt, nachdem die Republikaner bei den jüngsten Zwischenwahlen unter Präsident Donald Trump erhebliche Verluste hinnehmen mussten. Die Wahlniederlage hat den Druck auf den amtierenden Minister weiter erhöht, der bereits zuvor wegen seiner Handhabung militärischer Konflikte kritisiert wurde. Massie sah sich gezwungen, die Anklagepunkte am Montag in Washington einzureichen, um Hegseths Verhalten zur Rechenschaft zu ziehen.

Machtmissbrauch und Krieg im Iran

Der Kern des Antrages von Thomas Massie lautet, dass Pete Hegseth seine Befugnisse als Verteidigungsminister überschritten und seine Macht systematisch missbraucht habe. Die Demokratische Partei im Kongress unterstützt dieses Verfahren eindeutig und sieht darin eine notwendige Maßnahme zum Schutz der nationalen Sicherheit. Der demokratische Fraktionsvorsitzende Hakeem Jeffries bezeichnete die Aktionen von Hegseth als direkte Untergrabung der Sicherheit der Vereinigten Staaten. Jeffries wies zudem explizit darauf hin, dass Hegseth einen "leichtsinnigen und kostspieligen Krieg" im Iran vorangetrieben habe, der keine ausreichende Legitimation habe.

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Der Antrag bezieht sich nicht nur auf allgemeine Machtfreistigkeiten, sondern greift konkrete Militäreinsätze auf. Neben dem bereits erwähnten Konflikt im Iran werden auch die militarischen Interventionen im Jemen und in Venezuela kritisch beleuchtet. Die Vorwürfe legen nahe, dass Hegseth ohne die notwendige Zustimmung des Kongresses in diese Konflikte verwickelt war. Dies stellt nach Ansicht der Kritiker einen schweren Verstoß gegen die verfassungsmäßige Gewaltenteilung dar. Die politischen Gegner sehen darin eine Gefahr für die demokratische Kontrolle der Streitkräfte.

Hohe Hürden im Senat

Trotz der eingereichten Anklage sind die rechtlichen und politischen Hürden für eine erfolgreiche Amtsenthebung immens hoch. Sollte das US-Repräsentantenhaus der Anklage mehrheitlich zustimmen, wird das Verfahren an den US-Senat übergeben. In dieser Kammer ist eine Zweidrittelmehrheit erforderlich, um Pete Hegseth aus seinem Amt zu entfernen. Diese Barriere gilt als extrem schwer zu überwinden, selbst bei einer gespaltenen politischen Landschaft. Die aktuelle Zusammensetzung des Kongresses verschärft diese Hürde weiter.

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Im Repräsentantenhaus haben die Republikaner zwar noch eine hauchdünne Mehrheit, doch diese ist nicht mehr stabil. Auch im Senat teilen sich die Sitze nahezu gleichmäßig zwischen beiden Parteien auf. In der Vergangenheit zeigte sich bereits, dass einzelne republikanische Abgeordnete bereit waren, gemeinsam mit Demokraten zu stimmen, was die eigene Parteiführung ärgerte. Es ist unklar, ob Hegseth tatsächlich bis zu seinem regulären Amtsende im Januar 2029 im Amt bleiben kann. Viele Experten gehen jedoch davon aus, dass ein Freispruch im Senat wahrscheinlicher ist als eine Absetzung.

Reaktionen und interne Konflikte

Die politischen Reaktionen sind gespalten und spiegeln die internen Spannungen in der Republikanischen Partei wider. Pete Hegseth wies die drohende Amtsenthebung als rein politisch motiviert zurück. In einer Rede am Naval War College in Rhode Island betonte er, dass seine Kritiker zwar erhebliche Meinungsverschiedenheiten über politische Entscheidungen haben könnten. Seine Position sei jedoch durch Erfolge gerechtfertigt und nicht durch politische Intrigen gestützt. In einer Videobotschaft bestätigte er zudem seinen starken Rückhalt bei der Kampfmentalität.

Präsident Donald Trump steht weiterhin voll hinter seinem Verteidigungsminister. Trump verteidigte Hegseth am Sonntagabend vor Journalisten mit den Worten, dieser habe im Grunde zwei Kriege gewonnen. Diese Verteidigung kontrastiert scharf mit der Kritik von Thomas Massie, der bereits länger eine Fehde mit dem Präsidenten führt. Massie war maßgeblich daran beteiligt, dass der Kongress die Offenlegung von Ermittlungsakten im Fall von Jeffrey Epstein erzwang. Trump versuchte dies zu verhindern und förderte stattdessen einen anderen Kandidaten in Massies Wahlbezirk in Kentucky.

Kommende Schritte und Pressekonferenz

In Anbetracht des steigenden Drucks hat Pete Hegseth seine erste Pressekonferenz im Pentagon seit rund einem halben Jahr angekündigt. Die Veranstaltung soll am Dienstag um 14:00 Uhr (MEZ) stattfinden und explizit das angedrohte Amtsenthebungsverfahren thematisieren. Es handelt sich um seine erste öffentliche Stellungnahme im Pentagon seit Mai, was die Bedeutung des Moments unterstreicht. Hegseth signalisierte damit, dass er nicht beabsichtigt, zurückzutreten oder das Verfahren zu ignorieren.

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Die nächsten Wochen werden zeigen, ob der Antrag von Thomas Massie im Repräsentantenhaus Bestand hat oder abgelehnt wird. Einige Republikaner wie French Hill haben bereits angedeutet, dass sie die Debatte genau verfolgen möchten, um eine eventuelle Rechtfertigung zu prüfen. Die Unzufriedenheit unter den abgewählten Abgeordneten könnte die Dynamik weiter beeinflussen. Doch auch ein Scheitern im Senat ist eine realistische Möglichkeit, die Hegseth am Ende seiner Amtszeit im Januar 2029 noch im Amt lässt, wenn nicht vorher eine politische Einigung getroffen wird.