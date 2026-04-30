Immobilienpreise in der Schweiz steigen im ersten Quartal 2026 weiter an

Der Immobilienpreisindex des BFS stieg im ersten Quartal 2026 um 1,5 Prozent. Besonders stark verteuerten sich Eigentumswohnungen in städtischen Agglomerationen.

Die Preise für Wohneigentum in der Schweiz haben im ersten Quartal des Jahres 2026 eine weitere deutliche Steigerung erfahren. Der vom Bundesamt für Statistik ( BFS ) veröffentlichte Immobilienpreisindex stieg zwischen Januar und März um 1,5 Prozent auf 126,8 Punkte.

Diese Entwicklung setzt den bereits seit einiger Zeit beobachteten Aufwärtstrend am Schweizer Immobilienmarkt fort, trotz der bereits erreichten hohen Preisniveaus. Die Zuwächse waren dabei nicht gleichmässig verteilt. Sowohl Einfamilienhäuser als auch Eigentumswohnungen verteuerten sich im betrachteten Zeitraum, wobei Eigentumswohnungen mit einem Plus von 1,8 Prozent stärker im Preis stiegen als Einfamilienhäuser mit einem Anstieg von 1,1 Prozent. Ein besonders ausgeprägtes Wachstum der Immobilienpreise wurde in städtischen Gemeinden innerhalb grosser Agglomerationen festgestellt, wo ein Zuwachs von 3,1 Prozent verzeichnet wurde.

Im Gegensatz dazu blieben die Preise in kleineren Städten und in Gebieten ausserhalb von Agglomerationen weitgehend stabil. Auch in anderen Gemeindetypen kam es mehrheitlich zu Preissteigerungen, allerdings in geringerem Umfang als in den genannten Ballungsräumen. Im Jahresvergleich zeigen sich noch deutlichere Preissteigerungen. Sowohl Einfamilienhäuser als auch Eigentumswohnungen verzeichneten im Vergleich zum ersten Quartal 2025 einen deutlichen Preisanstieg von 4,6 Prozent bzw. 4,8 Prozent.

Diese Entwicklung unterstreicht die anhaltende Dynamik am Immobilienmarkt und die wachsende Herausforderung für potenzielle Käufer, sich Wohneigentum leisten zu können. Die Daten des BFS basieren auf den Informationen von 28 der grössten Hypothekarinstitute der Schweiz, was eine hohe Repräsentativität der Ergebnisse gewährleistet, da diese Institute einen sehr grossen Anteil des Immobilienmarktes abdecken und die überwiegende Mehrheit der Immobilienkäufe über Hypotheken finanziert wird. Die anhaltenden Preissteigerungen werfen Fragen nach den Ursachen und möglichen Gegenmassnahmen auf.

Faktoren wie die niedrigen Zinsen, die hohe Nachfrage nach Wohneigentum, insbesondere in den attraktiven städtischen Gebieten, und das begrenzte Angebot an Bauland tragen zu dieser Entwicklung bei. Die Politik steht vor der Herausforderung, Massnahmen zu ergreifen, die den Zugang zu Wohneigentum für breitere Bevölkerungsschichten ermöglichen und gleichzeitig die Stabilität des Immobilienmarktes gewährleisten. Die wiederholten Meldungen über steigende Preise stoßen bei einigen Beobachtern auf Unmut. Die Frage, wann einmal etwas günstiger wird, wird immer lauter.

Tatsächlich scheint eine kontinuierliche Preissteigerung in vielen Bereichen des Lebens zur Normalität geworden zu sein. Eine Meldung über sinkende Preise wäre daher in der Tat eine willkommene Abwechslung. Die anhaltende Inflation und die globalen wirtschaftlichen Entwicklungen tragen zu dieser Situation bei. Die steigenden Baukosten, die knappen Rohstoffe und die zunehmende Nachfrage nach Wohnraum in den städtischen Zentren verstärken den Druck auf die Immobilienpreise.

Es ist daher unwahrscheinlich, dass sich die Situation in naher Zukunft grundlegend ändern wird. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die Preise weiterhin steigen werden, wenn auch möglicherweise in einem moderateren Tempo. Die Entwicklung des Immobilienmarktes wird daher auch in Zukunft ein wichtiges Thema für die Schweizer Wirtschaft und Gesellschaft bleiben. Die Diskussion über mögliche Massnahmen zur Eindämmung der Preissteigerungen und zur Förderung des bezahlbaren Wohnraums wird weitergehen.

Es bedarf einer umfassenden Strategie, die sowohl die Angebotsseite als auch die Nachfrageseite berücksichtigt, um eine nachhaltige Lösung zu finden





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