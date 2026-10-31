Immobilienkrise: Zinsanstieg drückt Transaktionsvolumen auf Fünfjahres-Tief

Europäische Gewerbeimmobilien-Transaktionen sinken auf 43 Mrd. Euro, da steigende Zinsen Refinanzierungen erschweren und Retrading zunimmt.

Der europäische Immobilienmarkt steht vor erheblichen Herausforderungen, da steigende Zinsen die Refinanzierung von Immobilienkrediten deutlich verteuern. Investoren, Banker und Makler berichten von wachsenden Schwierigkeiten bei der Finanzierung, was dazu führt, dass vereinbarte Geschäfte häufig neu verhandelt werden müssen. Die Renditen von Staatsanleihen sind in Europa und weltweit auf Mehrjahreshochs gestiegen. Diese Entwicklung treibt die Finanzierungskosten für die zinssensitive Immobilienbranche in die Höhe und spiegelt sich direkt in den aktuellen Transaktionsdaten wider.

Transaktionsvolumen sinkt drastisch

Das Transaktionsvolumen bei Gewerbeimmobilien in Europa sank im dritten Quartal auf 43 Milliarden Euro. Diese Zahlen gehen aus Daten des Analysedienstes MSCI hervor und markieren den niedrigsten Quartalswert seit drei Jahren. Seit Jahresbeginn ging das Volumen im Vergleich zum ohnehin schon schwachen Vorjahr um drei Prozent zurück. Besonders betroffen ist der Verkauf von Büroimmobilien, der sogar auf den niedrigsten Stand seit der globalen Finanzkrise im Jahr 2009 eingebrochen ist. Dieser starke Rückgang unterstreicht die massive Belastung des Marktes durch die aktuellen makroökonomischen Bedingungen.

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Unternehmen prüfen Strategie

Die höheren Zinsen belasten das Transaktionsgeschäft spürbar, wie Unternehmen vermelden. Das Unternehmen Vonovia hat zum Beispiel angekündigt, sein Projektentwicklungsgeschäft auf den Prüfstand zu stellen. Der geplante Abbau der milliardenschweren Schulden von Vonovia wird zudem durch die aktuelle Marktentwicklung nicht leichter. Auch in Grossbritannien haben die Branchenriesen Land Securities und British Land Entwicklungsprojekte in London im Wert von mehr als einer Milliarde Pfund vorübergehend pausiert oder angepasst. Diese strategischen Zurückhaltung zeigt, wie stark die Kreditkosten die Planungssicherheit beeinträchtigen.

Retrading drückt Preise

Infolge der gestiegenen Zinsen kommt es bei Verkäufen immer häufiger zum sogenannten Retrading. Dabei handelt es sich um das Nachverhandeln niedrigerer Preise vor dem endgültigen Abschluss eines Geschäfts. Drei Investoren sagten der Nachrichtenagentur Reuters, dass solche Nachverhandlungen die Immobilienpreise um zwei bis drei Prozent drückten. Ein Manager eines britischen Projektentwicklers, der namentlich nicht genannt werden wollte, erklärte, dass die Abschläge in einigen Fällen auch mehr als zehn Prozent betragen könnten. Diese Preisberichtigungen verdeutlichen die Neujustierung der Markterwartungen.

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Weitreichende wirtschaftliche Folgen

Auch der weltweit grösste Immobilieninvestor teilte bei der Vorlage seiner Zahlen für das dritte Quartal mit, dass die höheren Zinsen das Vermögenswachstum in Europa und auf dem US-Mietwohnungsmarkt gebremst hätten. Der Konzern rechnet jedoch mit einer langfristigen Erholung. Die höheren Zinsen, die durch den Nahost-Konflikt und Inflationssorgen angetrieben werden, haben Refinanzierungen verteuert. Zudem seien Kreditgeber beim Verschuldungsgrad vorsichtiger geworden, obwohl Finanzierungen für die meisten Objekte weiterhin problemlos verfügbar seien, erklärten Finanzierungsberater der Immobilienberater CBRE und JLL.

Markt passt sich widerstandsfähig an

Chris Gow, Leiter des Bereichs Fremdkapital und strukturierte Finanzierungen in Europa beim Immobiliendienstleister CBRE, äusserte sich zur Lage. Er sagte, dass man seit sechs Jahren gefühlt jedes Jahr ein sogenanntes Schwarzes-Schwan-Ereignis erlebt habe. Ökonomen nennen so ein unwahrscheinliches und überraschendes Geschehen mit massiven Folgen. Trotz dieser volatilen Phase betonte Gow weiter, dass Kreditgeber und Kreditnehmer widerstandsfähiger geworden seien. Dies deutet darauf hin, dass der Markt zwar unter Druck steht, aber nicht zusammenbricht. Die Akteure passen sich den neuen Realitäten an, was mittelfristig zu einer Stabilisierung führen könnte. Die hohe Zinslast bleibt jedoch ein zentrales Risiko, das die Dynamik am Immobilienmarkt weiter dämpfen wird.