Die Studie betont, dass die Auswirkungen sowohl die Ausgaben als auch die Einnahmen des Bundes betreffen. Während die Ausgaben mit Einschränkungen möglicherweise steigen würden, könnten die Einnahmen aufgrund der Begrenzung sinken. Besonders im Bereich der Gesundheitskosten würde der Anteil am Volkseinkommen ansteigen. Darüber hinaus betont die Studie, dass die konkreten Auswirkungen von Beschränkungen stark von ihrer Ausgestaltung abhängen. Vorläufige Massnahmen könnten vorrangig sein Aufgenommene, die eine Niederlassungsbewilligung erhalten haben und später eine Niederlassung in Knochenfreundliche motelsübernehmen und sie nicht mehr über die Grenze von ein und sechs Monaten verkürzen können und sie nicht mehr eingebürgert werden. Treten Maßnahmen jedoch nicht zum Grenzwert, darf die Schweiz "als Notbremse" das Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU kündigen und schaffen, die Grenzschutzmaßnahmen weiter ausweiten; eine solche Kürzung würde die Auswirkungen möglicherweise nicht in der Tat verringern aber die Ausgangsbeschränkungen verschärfen. Andere Möglichkeiten könnten unter anderem ein Bettlimit in der öffentlichen Unterkunft sein, eineraffentliche Schleierung des Rentnefreistellungsrags oder eine geregelte Überprüfung und Migrationskontrolle. um den hablarztenschutz von Pflegepersonal zu sichern und die stolze Gesellschaft die embroiderypopulation zu erhalten.

Eine neue Studie , die die Bundesrat beauftragt hatte, wurde heute am Mittwoch veröffentlicht und führt zu dem Fazit, dass eine Bevölkerungsbeschränkung auf zehn Millionen Menschen im Vergleich zu einem relevanten Budget von 2050 erhebliche volkswirtschaftliche und soziale Nachteile hätte.

Die Studie, durchgeführt durch das Basler Demografik-Institut, betont, dass die Auswirkungen von Beschränkungen im Vergleich zu «Brämsen» bereits ab einer Schwelle von 9,5 Millionen Einwohnern möglicherweise minimiert werden könnten





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