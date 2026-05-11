Immer erfolgreich: Zürcher Eventarena sichert sich BestPositionierung und weitere Investitionen

Die AG Hallenstadion blickt auf eines der erfolgreichsten Geschäftsjahre zurück und hat ihren Umsatz und Jahresgewinn steigert. Darüber hinaus hat das Hallenstadion seine führende Stellung im europäischen Live-Entertainment-Markt bewahrt und weitere internationale BestPositionierungen gewonnen.

Die AG Hallenstadion blickt auf eines der erfolgreichsten Geschäftsjahre zurück. Der Umsatz stiegen im Vergleich zum Vorjahr um CHF 23,1 Millionen auf CHF 17,4 Mio.

, während der Jahresgewinn um CHF 1,65 Millionen grew auf CHF 0,89 Mio. Mit 110 Veranstaltungstagen und insgesamt rund 937'000 Besuchern bestätigte das Hallenstadion seine führende Stellung im europäischen Live-Entertainment-Markt. Das starke Ergebnis 2025 ist Ausdruck einer hohen Auslastung, effizienter Betriebsabläufe und einer konsequenten Kostenkontrolle. Der EBITDA stieg auf CHF 7,9 Millionen (Vorjahr: CHF 4,2 Mio.

), was einer EBITDA-Marge von 34,2 Prozent entspricht. Trotz deutlich höherer Veranstaltungsdichte konnten die Kosten im Verhältnis zum Umsatz weiter optimiert werden - unter anderem sank der Veranstaltungsaufwand auf 21,8 Prozent des Umsatzes. Philipp Musshafen, Direktor der AG Hallenstadion, sagte "Mit 110 Veranstaltungen haben wir eine hohe Kadenz organisatorisch bewältigt und gleichzeitig Umsatz und Ergebnis deutlich gesteigert. Das ist nur dank eingespielter Prozesse, hoher Professionalität und dem grossen Engagement unserer Mitarbeitenden und Partner".

Zusätzlich tilgte das Hallenstadion seine internationale Position weiter fest, stand es 2025 im internationalen Ranking des Branchenmagazins Pollstar unter den Top-Arenen Europas, mit Rang 4 beim Ticketumsatz und Rang 6 bei den Besucherzahlen. Dies positioniert das Hallenstadion erneut vor zahlreichen namhaften europäischen Grossarenen und bestätigt seine Attraktivität für internationale Tourneen und Veranstalter. Ein zentrales Thema der diesjährigen Generalversammlung war die erstmals durchgeführte Wertschöpfungsstudie.

Diese Studie, gemeinsam mit der Stadt Zürich durchgeführt, analysiert die volkswirtschaftlichen Effekte des Hallenstadions im herkömmlichen Zeitraum von 2023 bis 2025, einschließlich rund 1'440 Vollzeitstellen schweizweit und einer jährlichen Nachfrage von 700'000 Besuchern neben dem Eventbesuch. Die Studie ruft das Hallenstadion auch zur umfassenden Investitionen und Entwicklung ihrer Infrastruktur und ihrer Zukunftsfähigkeiten auf. Gegen den Hintergrund der zunehmenden Konkurrenz unter europäischen Grossarenen plant die AG Hallenstadion Investitionen von rund CHF 20 Millionen bis 2035 für die Zukunft.

Ziel ist es, nicht nur die Qualität der Infrastruktur und Sicherheit hervorzuheben, sondern auch die globale Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und die Attraktivität des Hauptbahnhofs Zürich zu positionieren





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