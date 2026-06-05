Imke Wübbenhorst für Kommunikation und Engagement ausgezeichnet

Die Cheftrainerin der YB Frauen, Imke Wübbenhorst, hat den 16. Berner Kommunikationspreis erhalten. Sie wurde für ihre klaren Botschaften im Frauenfußball ausgezeichnet und wird weiterhin an der Förderung von Talenten und der Verbreitung von klaren Botschaften im Frauenfußball arbeiten.

Die Cheftrainerin der YB Frauen, Imke Wübbenhorst , ist für ihre kommunikativen Leistungen im Frauenfußball ausgezeichnet worden. Sie führte die YB-Frauen 2025 zum Meisterinnen-Titel und hat damit auch den 16.

Berner Kommunikationspreis erhalten. Der Preis wurde ihr für ihre klaren Botschaften im Frauenfußball verliehen. Imke Wübbenhorst ist nicht nur eine erfolgreiche Trainerin, sondern auch eine überzeugende Kommunikatorin. Sie macht Erfolge und Herausforderungen im Frauenfußball sichtbar und fördert Talente sowohl auf als auch neben dem Spielfeld.

Die Cheftrainerin erhielt den Preis in der Sportbar Bern, wo sich am vergangenen Mittwoch eine große Anzahl von Gästen versammelt hatte. Der Berner Kommunikationspreis wird jährlich für herausragende kommunikative Leistungen an Persönlichkeiten ohne entsprechende Fachausbildung verliehen. Im letzten Jahr ging der Preis an einen Unternehmer aus Velau. Die Auszeichnung ist ein Zeichen für die Bedeutung von Kommunikation im Frauenfußball und für die Fähigkeit von Imke Wübbenhorst, Menschen zu bewegen und Talente zu fördern.

Die Cheftrainerin ist stolz auf ihren Erfolg und sieht den Preis als Anerkennung ihrer Arbeit an. Sie wird weiterhin an der Förderung von Talenten und der Verbreitung von klaren Botschaften im Frauenfußball arbeiten. Die Auszeichnung ist ein wichtiger Schritt für die Entwicklung des Frauenfußballs in der Schweiz und zeigt, dass Kommunikation ein wichtiger Bestandteil des Erfolgs ist





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