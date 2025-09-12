Im Deal: iPhone 16e mit 128 GB Speicher bei Amazon für nur 579,00 Euro

Ersparnis von rund 120 Euro am iPhone 16e. Der aktuelle Preis bei Amazon ist ein Schnäppchen und das Grundmodell zum Einführungspreis des iPhone 15.

Das neue Apple iPhone 16e mit 128 GB Speicher ist derzeit bei Amazon für 579,00 Euro erhältlich. Im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung von 699,00 Euro ist dies ein beachtlicher Rabatt für ein so neues Gerät und eine gute Gelegenheit für alle, die möglicherweise nicht unbedingt zum neu vorgetellten iPhone 17 greifen wollen. \Unser Eindruck zum iPhone 16e Das iPhone 16e positioniert sich als neuer Standard in der Apple -Baureihe.

Es übernimmt viele Funktionen, die zuvor den Pro-Modellen vorbehalten waren, wie die Dynamic Island, die das Display interaktiver gestaltet. Geführt wird es von einem leistungsstarken Prozessor, der für die nächsten Jahre mehr als genug Leistung für alle Alltagsaufgaben und auch anspruchsvolle Spiele bietet. Die Kamera wurde ebenfalls verbessert und liefert nun noch detailreichere und farbechtere Fotos, insbesondere bei schwierigen Lichtverhältnissen. Auch die Akkulaufzeit wurde optimiert, um die Nutzer zuverlässig durch den Tag zu begleiten. \Bei diesen Anbietern können Sie das neue iPhone 17 (Pro) und das neue iPhone Air vorbestellen Kundenrezensionen, Zielgruppe und mögliche Nachteile Die ersten Käufer bei Amazon sind sehr zufrieden, was eine starke Durchschnittsbewertung von 4,6 von 5 Sternen bei 595 Rezensionen zeigt. In den Kommentaren werden vor allem die flüssige Performance, die verbesserte Kamera und die lange Akkulaufzeit gelobt. Dieser positiven Einschätzung können wir uns mit unserem Testbericht ebenfalls anschließen. Das iPhone 16e richtet sich an alle, die ein modernes und zukunftssicheres iPhone suchen, aber nicht den Aufpreis für die Pro-Modelle oder neuere Modelle zahlen möchten. Es bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis im aktuellen iPhone-Sortiment. Die Kompromisse gegenüber den teureren Geschwistern liegen im Detail: So muss man auf ein Teleobjektiv für echten optischen Zoom verzichten und das Display besitzt keine ProMotion-Technologie für eine höhere Bildwiederholrate. Für die allermeisten Nutzer dürften diese Punkte im Alltag jedoch keine entscheidende Rolle spielen. Der aktuelle Preis entspricht dem bisherigen Bestpreis, der zuvor nur in den Amazon-Sonderangeboten erreicht wurde. Jetzt 17 Prozent günstiger als bei Apple: iPhone 16e bei Amazon \Lesen Sie auch: iPhone 17 Pro vs. iPhone 16 Pro: Alle Unterschiede





