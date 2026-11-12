Illegale Böller in Aargau: Ponybesitzerin meldt Drohungen nach Tierschutzverstoß

Illegale Bodenknaller in einem Aargauer Dorf versetzen Ponys in Angst. Die betroffene Besitzerin erfährt nun Drohungen, während die Polizei gegen das Sprengstoffgesetz vorgeht.

Unbekannte haben in einem Dorf im Kanton Aargau erneut illegale Bodenknaller gezündet, um Ponys zu erschrecken. Die Kantonspolizei Aargau bestätigt, dass es sich um einen verbotenen bodenknallenden Feuerwerkskörper handelt. Dieser Umgang stellt eine Widerhandlung gegen das Sprengstoffgesetz dar.

Verbotene Sprengstoffe verursachen Tierquälerei

Laut der Polizei ist der gezielte Einsatz solcher Geräte als Vergehen nach dem Tierschutzgesetz einzustufen. Die Strafen reichen bis zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren oder einer Geldstrafe. Die Ponybesitzerin berichtet von schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen für die Tiere. Die drei Ponys litten unter Durchfall und extremen Anspannungszuständen nach den Explosionen.

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Nach solchen Vorfällen schlafen und fressen die Tiere tagelang nicht mehr normal. Sie reagieren seither mit extremer Scheu auf jeden Laut in ihrer Umgebung. Die Besitzerin bezeichnet die Situation als quälerisch und gefährdend für das Wohlbefinden der Tiere. Das Leid der Tiere ist nach eigenen Angaben groß und hält Wochen an.

Konflikt um Feuerwerksinitiative und Drohungen

Die betroffene Bürgerin F. hat ein Plakat am Stall aufgehängt, das ein Ja zur Feuerwerksinitiative fordert. Das Motto lautet "Feiern ohne Knallerei". Sie verweist darauf, dass es in ihrem Dorf kaum ruhig zugeht. Oft knalle es eher an zwei Tagen pro Jahr vielleicht mal nicht, statt nur an Silvester.

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Am vergangenen Samstagabend hörte die Besitzerin vor ihrem Stall einen lauten Knall. Direkt neben dem Stall wurden Böller gezündet, begleitet von lautem Geschrei. Sie postete dies in einer lokalen Facebook-Gruppe und bot den Verantwortlichen an, sich schriftlich zu entschuldigen. Dies sollte ein Versprechen beinhalten, diese Taten nie wieder zu wiederholen.

Die Post samt Gruppe ist seitdem nicht mehr erreichbar. F. vermutet, dass gehässige Kommentare und Drohungen von Feuerwerkfans unter ihrem Beitrag dafür verantwortlich sind. Aus Angst vor weiterer Belästigung tritt sie in dem Bericht anonym auf und nennt keine Gemeinde. Sie beschreibt die Reaktionen im Netz als beängstigend.

Gemeinde und Verbände reagieren auf die Vorfälle

Die Präsidentin der betreffenden Gemeinde äußert sich nicht zur Häufigkeit der Knallerei. Sie erklärt, dass die Gemeinde sich bei Bewilligungen strikt an das Polizeireglement der Vertragsgemeinden der Regionalpolizei hält. Privates Feuerwerk ist dort nur an Silvester und am ersten August gestattet. Die genaue Anzahl der Vorfälle wird nicht genannt.

Der Dachverband für den Pferdesport, Swiss Equestrian, nimmt solche Vorfälle sehr ernst. Die Mediensprecherin Fabienne Schneider betont, dass gezieltes Zünden von Böllern in Stallnähe erhebliche Schäden verursachen kann. Der Verband rät dringend, auf das Zünden von Feuerwerkskörpern in der Nähe von Stallungen und Weiden zu verzichten. Es gelte, insbesondere Rücksicht auf Pferde und andere Tiere zu nehmen.

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Am 29. November stimmt das Schweizer Stimmvolk über die Feuerwerksinitiative ab. Die Diskussion um den Umgang mit Knallkörpern und Tierschutz verschärft sich weiterhin. Die Ponybesitzerin bleibt betroffen, während die Polizei gegen die Täter ermittelt. Der Fall zeigt die Spannungen zwischen Freizeitaktivitäten und Tierschutz auf.