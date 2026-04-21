Illegale Baumfäll-Aktion im Bündner Wald: Drei Jugendliche verursachen massiven Schaden

Drei Jugendliche haben im Kanton Graubünden aus blossem Vergnügen 21 geschützte Bäume gefällt. Die Tat schädigt den Waldentwicklungsplan und ruft nun die Justiz auf den Plan.

Ein erschreckender Fall von Umweltvandalismus sorgt derzeit im Kanton Graubünden für Aufsehen. Wie die Kantonspolizei Graubünden in einer offiziellen Mitteilung bekannt gab, haben drei Jugendliche im Alter von 16, 17 und 18 Jahren innerhalb von nur zwei Tagen insgesamt 21 Bäume in einem Waldgebiet nahe Versam illegal gefällt. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Ende März und Anfang April.

Bei den betroffenen Bäumen im sogenannten Lengwald handelte es sich um eine gezielte Auswahl an Fichten, Föhren, Buchen und Tannen. Diese Bestände waren ein wesentlicher Bestandteil eines sorgfältig ausgearbeiteten Waldentwicklungsplans. Das Ziel dieses Projekts war es, die lokale Biodiversität nachhaltig zu stärken und insbesondere den bedrohten Lebensraum für das Auerwild zu verbessern. Durch den rücksichtslosen Einsatz von Motorsägen und Äxten wurde diese ökologische Arbeit nun massiv gestört und die betroffenen Waldflächen in ihrem natürlichen Aufbau empfindlich geschädigt. Nachdem die Ermittlungen aufgenommen wurden, zeigten sich die drei jungen Schweizer geständig. Die Beweggründe für ihre Tat wirken in Anbetracht des angerichteten Schadens geradezu erschütternd banal. Laut den Angaben der Kantonspolizei wollten die Jugendlichen lediglich das Fällen von Bäumen mit schwerem Gerät ausprobieren. Eine Sprecherin der Polizei bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, dass die Täter als Motiv angaben, schlicht aus Spass gehandelt zu haben. Es ging den Jugendlichen demnach nicht um die wirtschaftliche Verwertung des Holzes oder gar um einen finanziellen Profit. Diese Erkenntnis wirft ein kritisches Licht auf das fehlende Bewusstsein für Naturwerte und die Konsequenzen solch zerstörerischer Freizeitbeschäftigungen, die das fragile Gleichgewicht des Ökosystems im Lengwald beeinträchtigen. Die Aufklärung dieses Vorfalls gelang der Polizei dank der aufmerksamen Beobachtung eines Zeugen. Dieser hatte die Jugendlichen bei ihrem Treiben im Wald bemerkt und sich entscheidende Details gemerkt. Dank dieser präzisen Angaben konnten die Beamten die Täter schnell identifizieren. Nun ziehen die gesetzlichen Konsequenzen nach sich: Die Jugendlichen müssen sich für ihre Taten verantworten. Da die Altersstruktur der Täter gemischt ist, werden nun sowohl die Jugendanwaltschaft als auch die zuständige Staatsanwaltschaft über das weitere Vorgehen und die zu erwartenden Strafen entscheiden. Dieser Vorfall dient als Mahnung, wie wichtig die Sensibilisierung für den Schutz von Naturräumen ist, und verdeutlicht, dass Vandalismus an Waldbeständen keine Bagatelle darstellt, sondern rechtliche und ökologische Folgen nach sich zieht, die das Leben junger Menschen nachhaltig beeinflussen können





srfnews / 🏆 52. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Graubünden Vandalismus Waldschutz Umweltkriminalität Versam

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bericht: Israel teilt Südlibanon in drei Zonen aufDie israelische Armee hat den weiter von ihr kontrollierten Südlibanon laut einem Medienbericht nach der Waffenruhe in drei Abschnitte unterteilt, in denen sie aktiv ist. Die sogenannte rote Linie bezeichne die erste Reihe von Dörfern direkt an der israelisch-libanesischen Grenze, berichtete die israelische Zeitung «Jediot Achronot».

Read more »

«Ein wenig dämlich»: Teenies blockieren Zürich mit ContainernEin News-Scout beobachtete rund 100 Jugendliche in Zürich und alarmierte vergeblich die Polizei.

Read more »

Jugendliche fällen illegal 21 BäumeDrei Jugendliche haben innerhalb von zwei Tagen 21 Bäume in einem Wald im bündnerischen Versam illegal gefällt. «Einfach aus Spass», wie eine Polizeisprecherin zu Keystone-SDA sagte. Die drei Schweizer im Alter von 16, 17 und 18 Jahren werden nun angezeigt.

Read more »

Drei Jugendliche fällen illegal 21 Bäume in GraubündenDrei Jugendliche haben innerhalb von zwei Tagen 21 Bäume in einem Wald im bündnerischen Versam illegal gefällt. 'Einfach aus Spass', wie eine Polizeisprecherin zu Keystone-SDA sagte. Die drei Schweizer im Alter von 16, 17 und 18 Jahren werden nun angezeigt.

Read more »

Schiesserei in Winston-Salem, North Carolina: Zwei Jugendliche totBei einer geplanten Auseinandersetzung in einem Park in North Carolina wurden ein 16- und ein 17-Jähriger getötet. Es ist bereits die 98. Massenschiesserei in den USA in diesem Jahr.

Read more »

Schüsse bei geplantem Kampf in Park - Zwei Jugendliche totSchon wieder eine Schiesserei in den USA: In einem Park in Winston-Salem (North Carolina) sind zwei Jugendliche getötet und fünf weitere verletzt worden.

Read more »