Ilijana Jotowa gewinnt Präsidentschaftswahl in Bulgarien

Amtsinhaberin Ilijana Jotowa siegt bei der bulgarischen Präsidentschaftswahl mit 51 Prozent vor Andrej Gjurow. Die Wahl war vom Ukraine-Krieg geprägt.

Amtsinhaberin Ilijana Jotowa hat die Stichwahl zur bulgarischen Präsidentschaft mit deutlicher Mehrheit gewonnen. Nach ersten Prognosen des Meinungsforschungsinstituts Mjara erhielt sie fünfzig ein Prozent der Stimmen. Ihr Herausforderer Andrej Gjurow kam auf knapp vierzigfünf Prozent. Die Wahl fand in einem politischen Umfeld statt, das stark vom Krieg in der Ukraine beeinflusst wurde. Rund sechs Millionen Bürger hatten die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben.

Prognosen und Stimmenverteilung im Detail

Laut den aktuellen Wählerbefragungen liegt die regierende Kandidatin klar in Führung. Jotowa vertritt die Mitte-Links-Partei Progressives Bulgarien und konnte sich gegen den liberal-konservativen Gegenkandidaten durchsetzen. Andrej Gjurow, der frühere Interimsregierungschef, wurde von der Opposition unterstützt. Der Abstand zwischen den beiden Kandidaten beträgt sechs Prozentpunkte. Dies deutet auf eine stabile Mandatierung für die Amtsinhaberin hin, die bereits im ersten Wahlgang beteiligt war.

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Ukraine-Krieg prägt den Wahlkampf

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine verlieh der Wahl in dem NATO-Land eine neue Dimension. Die geopolitische Lage an der Ostflanke der NATO stand im Mittelpunkt der Debatten. Jotowa hatte im Wahlkampf stets eine friedliche Lösung durch Verhandlungen mit Russland gefordert. Sie beschrieb sich selbst als zukünftige Präsidentin des Friedens. Diese Positionierung unterschied sie deutlich von ihrem politischen Gegner, der eine stärkere westliche Orientierung propagierte.

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Geopolitische Spannungen und Drohnenangriffe

Außerhalb des Wahllokals verschärfte sich die Sicherheitslage im Schwarzen Meer. In der bulgarischen und rumänischen Wirtschaftszone häuften sich in den vergangenen Wochen Drohnenangriffe auf Handelsschiffe. Diese Vorfälle verschatteten die Wahlen in dem südosteuropäischen EU-Land. Der Konflikt beeinflusste die Stimmung der Wähler und die strategischen Diskussionen im Land. Gjurow sprach sich für eine intensivere Unterstützung der Ukraine aus, was seine prowestliche Linie unterstrich.

Niedrige Wahlbeteiligung aber steigendes Interesse

Trotz der hohen politischen Brisanz lag die Wahlbeteiligung bei nur neunundzwanzig Prozent. Dies war ein historisch niedriger Wert für eine Stichwahl. Dennoch zeigte der Verlauf der Abstimmung eine positive Entwicklung. Das Interesse an der Stichwahl war größer als beim ersten Wahlgang vor einer Woche. Die Wähler zeigten sich also zunehmend mobilisiert, auch wenn die Gesamtquote niedrig blieb. Die Ergebnisse markieren ein wichtiges Kapitel in der bulgarischen Politik.