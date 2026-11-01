Ilijana Jotowa gewinnt bulgarische Präsidentschaftswahl mit klarer Mehrheit

Ilijana Jotowa ist als Präsidentin Bulgariens bestätigt worden. Sie erhielt bis zu 58 Prozent der Stimmen und setzte sich gegen Andrej Gjurow durch.

Ilijana Jotowa wurde bei der Stichwahl zur bulgarischen Präsidentin klar bestätigt. Das Amt des Staatsoberhaupts bleibt in den Händen einer Politikerin mit Wurzeln in der linken Tradition. Die frühere sozialistische Europaabgeordnete konnte sich gegen ihren Herausforderer Andrej Gjurow deutlich durchsetzen. Ihre Wahl stellt einen wichtigen Schritt im politischen Prozess Bulgarien s dar.

Jotowa gewinnt mit klarer Mehrheit bei Stichwahl

Nach den Hochrechnungen der bulgarischen Meinungsforschungsinstitute Mjara und Alpha Research erreichte Jotowa bis zu 58 Prozent der abgegebenen Stimmen. Damit hat sie einen deutlichen Vorsprung vor ihrem Konkurrenten erzielt. Ihr Herausforderer Andrej Gjurow, der Kandidat des prowestlichen liberal-konservativen Oppositionslagers, kam auf bis zu 39 Prozent. Diese Ergebnisse deuten auf eine klare Entscheidung der Wähler hin, falls die amtlichen Zählungen die Hochrechnungen bestätigen. Die Unterstützung durch die allein regierende Mitte-Links-Partei Progressives Bulgarien spielte dabei eine zentrale Rolle für ihren Wahlsieg. Jotowa hatte bei der ersten Wahlrunde noch einen knappen Vorsprung vorweisen können, doch in der Stichwahl konnte sie diesen Vorsprung erheblich ausbauen. Die Daten der Umfragelinien zeigen eine stabile Mehrheit für die amtierende Präsidentin im zweiten Wahlgang.

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Politische Ausrichtung und EU-Politik im Fokus

Die politische Linie von Jotowa wird von ihren Erfahrungen als Europaabgeordnete geprägt sein. Sie war Sprecherin und gehörte zur Parteiführung der bulgarischen Sozialisten, der Nachfolgepartei der kommunistischen Staatspartei. Vor der Stimmabgabe präsentierte sie ihre vision für die künftige Rolle Bulgariens in der internationalen Politik. Sie betonte, dass Bulgarien ein starker Staat in einem starken Europa sein soll. Gleichzeitig forderte sie das Recht auf eine eigene Außenpolitik, wenn es um die Verteidigung des nationalen Interesses geht. Jotowa argumentierte, dass kleinere EU-Staaten die Beschlüsse der großen Länder nicht automatisch übernehmen müssen. Diese Haltung spiegelt den Wunsch nach mehr Souveränität innerhalb der europäischen Strukturen wider. Sie sieht Bulgarien als Partner auf Augenhöhe in der Union.

Friedensbemühungen und die Ukraine-Krise

Der Ukrainekrieg in der Nachbarschaft verleiht der Wahl eine besondere Dimension für das Land an der Ostflanke der NATO. Jotowa setzte sich im Wahlkampf wiederholt für eine Friedenslösung durch Verhandlungen mit Russland ein. Sie bezeichnete sich selbst als eine Präsidentin des Friedens. Geplant ist, dass sie mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sprechen möchte, sofern die zuständigen bulgarischen Institutionen sie damit beauftragen. Diese diplomatische Offenheit steht im Kontext der aktuellen geopolitischen Spannungen. Im Präsidialamt in Sofia dürfte sie jedoch weiterhin eine zurückhaltende Linie verfolgen. Sie war bis Januar 2026 Vizepräsidentin, als Rumen Radew noch Staatschef war. Diese langjährige Erfahrung im Amt wird ihre Arbeit im Präsidentenamt prägen. Sie wird likely die diplomatische Balance wahren, ohne sich eindeutig auf eine Seite im Konflikt festzulegen.

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Wählerbeteiligung und Kritik an der Regierung

Steigende Lebenshaltungskosten und teure Treibstoffe bereiten den Bulgaren zunehmend Sorgen. Viele Bürger sahen die Präsidentschaftswahl als einen Test für die seit Mai amtierende Regierung von Rumen Radew. Da die Regierungspartei Progressives Bulgarien Jotowa direkt unterstützte, wurde ihre Wahl als Indiz für die Zufriedenheit der Wähler interpretiert. Das prowestliche Oppositionslager hingegen deutet die Ergebnisse anders. Assen Wassilew, der Chef der prowestlichen liberalen Partei PP, bezeichnete das Ergebnis als eine Rote Karte für die PB-Regierung. Er warf der Regierung Versagen bei den Einkommen, Preisen und im Kampf mit der Oligarchie vor. Wassilew verwies darauf, dass sich die absoluten Stimmen für Gjurow in der Stichwahl fast verdoppelt hätten. Dies könnte auf eine Mobilisierung der Opposition hinweisen.

Trotz der Verdopplung der Stimmen für den Oppositionskandidaten lag die Wahlbeteiligung mit 29,1 Prozent deutlich höher als beim ersten Wahlgang vor einer Woche. Dennoch blieb die Beteiligung insgesamt sehr niedrig. In absoluten Zahlen wählten weniger als zwei Millionen der insgesamt 6,5 Millionen Stimmberechtigten. Diese geringe Beteiligung wirft Fragen nach der politischen Teilhabe der Bevölkerung auf. Die Ergebnisse der Stichwahl werden nun von den offiziellen Stellen bestätigt. Bis dahin bleibt die Prognose von Mjara und Alpha Research die maßgebliche Quelle für den Ausgang der Wahl. Jotowa tritt nun die Nachfolge von Rumen Radew an, der das Amt bis Ende Januar 2026 innehatte. Ihre Amtszeit wird von den wirtschaftlichen Herausforderungen und der geopolitischen Lage bestimmt sein.