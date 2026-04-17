Ilanz plant revolutionären Sportpark "White Pillow Park"

Ilanz bereitet sich darauf vor, ab 2028 mit dem innovativen "White Pillow Park" neue Maßstäbe im Sporttourismus zu setzen. Das auf dem Grüneck geplante Projekt soll ein Trainings- und Freizeitareal für Hobby- und Profisportler schaffen und die Region sportlich aufwerten.

Ilanz will ab 2028 mit dem geplanten ' White Pillow Park ' neue Maßstäbe im Sporttourismus setzen. Das ambitionierte Projekt, das auf dem Areal Grüneck in Ilanz realisiert werden soll, wurde dem Parlament vorgestellt und verspricht, die sportlich-touristische Attraktivität der Gemeinde erheblich zu steigern. Die Idee, die am 15. April 2026 erstmals präsentiert wurde, zielt darauf ab, einen Freestyle-Park der Sonderklasse zu errichten, der sowohl Hobby-Sportler als auch Profi-Athleten anziehen soll.

Nach einer sorgfältigen Evaluation verschiedener potenzieller Standorte hat sich Ilanz als präferierte Location herauskristallisiert. Die Initianten verfolgen die Vision, ein Trainings- und Freizeitareal zu schaffen, das einen bedeutenden regionalen Mehrwert bietet und es heimischen Sportlern ermöglicht, ihre Trainingsziele vor Ort zu erreichen, anstatt ins Ausland reisen zu müssen. Um langwierige Umzonungsverfahren zu vermeiden, ist die Wahl des Areals Grüneck strategisch getroffen worden. Die feierliche Eröffnung des 'White Pillow Parks' ist für das Jahr 2028 anvisiert.

Parallel zu diesen sporttouristischen Zukunftsplänen beschäftigte sich das Gemeindeparlament von Ilanz/Glion auch mit der Totalrevision der Gemeindeverfassung. Eine eigens dafür eingesetzte, am 19. September 2023 gewählte Vorberatungskommission, die unter juristischer Begleitung arbeitete, hatte zwei unterschiedliche Varianten zur Neugestaltung der kommunalen Gremienstruktur geprüft. Dabei ging es zum einen um die Reduzierung des Gemeindeparlaments von 25 auf 19 Mitglieder und zum anderen um die Einführung einer Einwohnerversammlung als Entscheidungsinstanz. Beide Varianten wurden der Kommission mit einem begleitenden Bericht vorgelegt.

In der anschließenden parlamentarischen Debatte wurde von mehreren Abgeordneten kritisiert, dass beide vorgeschlagenen Varianten ein Departementalsystem ohne eine klar definierte Geschäftsleitung vorsehen würden. Diese strukturelle Unklarheit führte zu Bedenken, dass eine Konsultativabstimmung über diese Vorlagen den tatsächlichen und freien Willen der Bevölkerung möglicherweise nicht adäquat widerspiegeln könnte. Aus diesem Grund entschied sich das Gemeindeparlament mit einer knappen Mehrheit gegen die Durchführung einer Konsultativabstimmung zu diesem Zeitpunkt.

Um die Weiterentwicklung der Gemeindeverfassung nicht unnötig zu verzögern, schlug der Parlamentspräsident vor, die Vorberatungskommission kurzfristig mit den fehlenden Mitgliedern zu ergänzen. Diese Ergänzung war notwendig, da einige der ursprünglich gewählten Kommissionsmitglieder nicht mehr dem aktuellen Gemeindeparlament angehörten. Die Nachwahlen fanden während der laufenden Sitzung statt, wobei alle Plätze der Kommission anschließend vollzählig besetzt waren. Diese proaktive Maßnahme soll sicherstellen, dass die Kommission ihre wichtige Arbeit zur Überarbeitung der Gemeindeverfassung zügig und mit voller Besetzung fortsetzen kann.

Die Integration des 'White Pillow Parks' und die Überarbeitung der Gemeindeverfassung zeigen, dass Ilanz/Glion sich auf verschiedenen Ebenen für eine positive Zukunftsentwicklung einsetzt, die sowohl auf wirtschaftlichen und touristischen Impulsen als auch auf einer soliden kommunalen Governance basiert.





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