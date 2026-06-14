ILA 2026 in Berlin: Die Höhepunkte der Luftfahrtmesse

Die Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung ILA 2026 in Berlin ist eröffnet worden und zeigt außergewöhnliche Flugzeuge und Hubschrauber aller Art.

In Berlin ist die Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung ILA 2026 eröffnet worden. Die Messe ist größer als je zuvor und zeigt außergewöhnliche Flugzeuge und Hubschrauber aller Art.

Der Schwerpunkt der Messe liegt in diesem Jahr auf dem Verteidigungsbereich, wobei die Bundeswehr als größter Einzelaussteller vertreten ist. Über 800 Bundeswehrangehörige präsentieren über 40 Exponate, von der neuen Boeing P-8A Poseidon bis zur Eurofighter-Flugshow. In den Hallen sind alle großen Hersteller vertreten, wie Airbus, MTU Aero Engines, Rolls-Royce, GE Aerospace und Lufthansa Technik auf der Zivilseite und Rheinmetall, Lockheed Martin, Leonardo, MBDA und Saab auf der Militärseite.

Die Messe zeigt auch über 100 Flugzeuge, Helikopter und Drohnen, darunter die Weltpremiere des Kampfhubschraubers Leonardo AW249 und die Deutschlandpremiere der Bundeswehr-Drohne German Heron TP. Außerdem sind Eurofighter, Panavia Tornado, Airbus A400M und der EC665 Tiger im Programm. Die Messe soll auch zur Plattform für Europas Luft- und Raumfahrt sowie Sicherheits- und Verteidigung werden. Ein weiteres Highlight ist die Deutschlandpremiere der General Atomics Do22 8NXT, ein neues Modell der General Atomics Do22 8NXT. Die Messe wird noch bis kommenden Sonntag (14. Juni) geöffnet sein





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