Ikea sorgt mit veganem Fleischbällchen-Lutscher für Kritik

Ikea hat einen neuen Lutscher auf den Markt gebracht, der nach Fleischbällchen schmecken soll, aber komplett vegan ist. Dies sorgte für heftige Kritik, da die Verpackung Fleischbilder und entsprechende Bezeichnungen trägt und Konsumenten irreführen könnte.

Der schwedische Möbelgigant Ikea hat mit der Einführung eines neuen Produkts für Aufsehen und Kritik gesorgt: einem Lutscher mit dem Geschmack von Fleischbällchen . Obwohl der Lutscher trotz der Abbildung von Fleisch auf der Verpackung als "komplett vegan" beworben wird, stößt dies auf Unverständnis und Empörung. Die Vermarktung des sogenannten " Fleischbällchen - Lutscher s" erfolgt mit aussagekräftigen Bildern von Fleischbällchen und der Verheißung eines "Meatball flavoured" Erlebnisses.

Doch entgegen der visuellen und geschmacklichen Anmutung enthält der süße Snack keinerlei tierische Produkte. Ein Sprecher von Ikea bestätigte gegenüber Nau.ch, dass der Lutscher "komplett vegan" sei und gemeinsam mit dem Süßwarenhersteller Chupa Chups entwickelt wurde, um die Idee "köstliche Realität werden zu lassen". Diese Praxis hat bereits deutliche Reaktionen hervorgerufen. Thomas Stettler, SVP-Nationalrat und Meister-Landwirt aus dem Jura, äußerte scharfe Kritik an der Vorgehensweise von Ikea. Er bemängelt insbesondere die Fleisch-Fotos und die Deklaration des "Fleischbällchen-Geschmacks" auf der Verpackung eines veganen Produkts. Stettler bezeichnet die Situation als "skandalös" und sieht darin eine klare Irreführung der Konsumenten. Darüber hinaus befürchtet er, dass solche Produkte echte Fleischprodukte vom Markt verdrängen könnten. Er plädiert dafür, die Liste der Bezeichnungen, die ausschließlich Produkten tierischen Ursprungs vorbehalten sein sollten, zu präzisieren und die Verwendung dieser Begriffe für pflanzliche Alternativen zu verbieten. In einer von ihm eingereichten Motion argumentiert er, dass pflanzliche Produkte wie "pflanzlicher Schinken, vegane Wurst, Quorn-Schnitzel, Hühnchen auf Erbsenbasis oder Quorn-Wurst" bereits heute neben echten Fleischprodukten in den Regalen stünden. Die Gefahr der Verwirrung sei groß, vor allem wenn eine "sorgfältig illustrierte Verpackung" hinzukomme, die falsche Assoziationen wecke. Er betont die dringende Notwendigkeit, seine Motion auf die Tagesordnung zu setzen, um solchen "Machenschaften" einen Riegel vorzuschieben. Die schwedischen Fleischbällchen, bekannt als Köttbullar, stellen ein kulinarisches Markenzeichen von Ikea dar und sind für viele ein Synonym der Marke. Die Debatte um die korrekte Kennzeichnung von pflanzlichen Produkten, die tierische Produkte imitieren, ist nicht neu und erinnert an frühere Fälle. Ein prägnantes Beispiel ist der Fall, bei dem auf einer Verpackung statt des Buchstabens "i" in "Milch" ein weißer Tropfen abgebildet war und die Milch-Alternative als "Haferdrink" deklariert wurde. Damals entschied das zuständige Gericht, dass die Verpackung nicht zulässig sei. Der Begriff "Milch" dürfe auch dann nicht für pflanzliche Alternativen verwendet werden, wenn er durch Negationen wie "keine Milch" relativiert werde. Diese Entscheidungen unterstreichen die Sensibilität und die rechtlichen Rahmenbedingungen im Umgang mit Begriffen, die traditionell mit tierischen Produkten assoziiert werden, und werfen die Frage auf, wie weit die Nachahmung von Geschmack und Aussehen bei pflanzlichen Alternativen gehen darf, ohne Konsumenten zu täuschen





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