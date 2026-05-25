Ikea in Lyssach: Ab-18-Regel gestrichen, Altersprüfung für pyrotechnische Produkte

Ein Schild in der Ikea in Lyssach sorgte für Verwirrung, da es laut Schild eine Altersbeschränkung für den Self-Checkout gab. Der Einrichtungskonzern klärte auf und entfernte das Schild. Andere Detailhändler erklären, welche Alters-Regeln bei ihnen gelten. Ikea Schweiz hat die Ab-18-Regel gestrichen. Kunden können den Self-Checkout nutzen, wenn sie selbstständig und eigenverantwortlich zahlen können. Die Altersprüfung beim Kauf von pyrotechnischen Produkten wurde eingeführt, um potenzielle Risiken im Umgang mit Feuerwerkskörpern zu minimieren. Die Alterskontrolle beim Kauf von alkoholischen Getränken gibt es nicht. Kunden können den Self-Checkout nutzen, wenn sie über eine gültige Kredit- oder Debitkarte verfügen.

Ein Schild in der Ikea in Lyssach sorgt für Verwirrung: Der Einrichtungskonzern klärt auf und entfernt das Schild. Der Self-Checkout ist für Personen ab 18 Jahren.

Andere Detailhändler erklären, welche Alters-Regeln bei ihnen gelten. Ikea Schweiz hat die Ab-18-Regel gestrichen. Kunden können den Self-Checkout nutzen, wenn sie selbstständig und eigenverantwortlich zahlen können. Die Altersprüfung beim Kauf von pyrotechnischen Produkten wurde eingeführt, um potenzielle Risiken im Umgang mit Feuerwerkskörpern zu minimieren.

Die Alterskontrolle beim Kauf von alkoholischen Getränken gibt es nicht. Kunden können den Self-Checkout nutzen, wenn sie über eine gültige Kredit- oder Debitkarte verfügen





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