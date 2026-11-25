Der Eishockey-Weltverband IIHF legt Berufung gegen das CAS-Urteil ein. Mehrere Nationen drohen mit einem Boykott der WM 2027 wegen der russischen Teilnahme.

Der Internationale Eishockey -Verband ( IIHF) hat rechtliche Schritte bei dem Schweizer Bundesgericht eingeleitet. Diese Aktion richtet sich gegen das Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs ( CAS) vom Ende Oktober, das die Suspendierung russischer Eishockey -Nationalteams aufhob. Der Weltverband begründet diesen Schritt mit gravierenden Bedenken regarding der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der am Urteil beteiligten Richter. Konkret werden Verbindungen zwischen zwei der drei Schiedsrichter und Russland bekannt. Die IIHF hält es für unerlässlich, die Entscheidung vor dem höchsten Schweizer Gericht weiterzuverfolgen.

Rechtliche Gründe und CAS-Urteil im Fokus

Die rechtliche Grundlage für die Beschwerde des Weltverbands bildet die Frage der Neutralität der Schiedsrichter. In einer offiziellen Mitteilung erklärte die IIHF, dass die Entscheidung des CAS auf Bedenken hinsichtlich der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit von zwei der drei Richter beruhe. Zuletzt seien Verbindungen zwischen zwei Richtern und Russland bekanntgeworden. Angesichts der Tragweite des Urteils und seiner Auswirkungen auf das internationale Eishockey hält die IIHF es für absolut unerlässlich, die Angelegenheit vor dem Schweizer Bundesgericht weiterzuverfolgen. Der Verband geht davon aus, dass diese Verbindungen die Fairness des Verfahrens beeinträchtigt haben könnten.

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Boykottdrohungen und internationale Kritik

Das Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs stieß in der internationalen Gemeinschaft auf scharfe Kritik. Viele Nationen lehnen die Rückkehr russischer Teams ab, solange der Krieg gegen die Ukraine andauert. Mehrere Länder kündigten an, ihre Teams nicht gegen russische Mannschaften aufs Eis zu schicken. Diese Drohung mit einem Boykott erschwert die Organisation von Turnieren erheblich. Die IIHF sah sich gezwungen, gegen das Urteil vorzugehen, da die alternative Teilnahme Russlands politisch und diplomatisch kaum noch tragbar ist. Die Spannungen zwischen dem Verband und den nationalen Verbänden haben zugenommen.

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Auswirkungen auf die WM 2027 in Deutschland

Die politische und sportliche Lage hat direkte Folgen für die kommende Eishockey-Weltmeisterschaft der Männer. Diese findet nächsten Jahr in Deutschland statt. Die deutsche Bundesregierung und der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) haben eine klare Position bezogen. Sie halten eine Ausrichtung der WM bei einer Teilnahme Russlands wegen der angedrohten Boykotte für faktisch nicht möglich. Die Sorge gilt den finanziellen und logistischen Risiken eines weitreichenden Ausstiegs wichtiger Nationen. Die deutsche Seite betont, dass die Integrität des Turniers sonst gefährdet wäre. Ein Boykott durch Schlüsselnationen würde den Charakter der Weltmeisterschaft untergraben.

Vorherige Entscheidungen und U20-WM in Kanada

Bereits vor dieser Entwicklung hatte der Eishockey-Weltverband klare Konsequenzen aus der Lage gezogen. Vor etwas mehr als einer Woche teilte die IIHF mit, dass die U20-WM in Kanada ohne Russland stattfinden werde. Dies war eine direkte Maßnahme, um die Einhaltung der Sicherheitsstandards und politischen Richtlinien zu gewährleisten. Russlands Eishockeyverband reagiert auf diese und andere Entscheidungen des Weltverbands mit Widerstand. Der russische Verband will gegen diese Entscheidung vorgehen und sich an das Internationale Olympische Komitee (IOC) wenden. Der Konflikt zeigt, wie tief die politische Spaltung im internationalen Sport weiterhin reicht. Die Suche nach einer diplomatischen Lösung bleibt weiterhin schwierig.