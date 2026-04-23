Igel in Not: Wilde Nachbarn Solothurn ruft zu igelfreundlichen Gärten auf

Die Initiative Wilde Nachbarn Solothurn setzt sich für die Schaffung von Grünkorridoren für Igel in Siedlungsgebieten ein. Die Bevölkerung wird aufgefordert, igelfreundliche Gärten zu gestalten und Durchgänge in Zäunen zu schaffen, um den Igeln die Nahrungssuche und Fortpflanzung zu erleichtern. Der Igel wurde zum Tier des Jahres gekürt und gilt als potenziell gefährdet.

Die Initiative Wilde Nachbarn Solothurn setzt sich mit Nachdruck für die Schaffung und Vernetzung von Grünräume n in Siedlungsgebieten ein. Im Zentrum der diesjährigen Bemühungen steht dabei ein besonders schützenswertes Tier: der Igel .

Von Pro Natura zum Tier des Jahres gekürt, wird der Igel in der Schweiz seit 2022 als potenziell gefährdet eingestuft. Trotz seiner häufigen Präsenz in unserer unmittelbaren Umgebung verschlechtert sich die Lebenssituation dieses stacheligen Säugetiers kontinuierlich. Igel legen auf ihren nächtlichen Nahrungssuchen durchschnittlich einen Kilometer zurück, stoßen dabei jedoch immer öfter auf unüberwindbare Hindernisse.

Hohe Mauern, undurchdringliche Zäune, Treppen und das Fehlen von Grünkorridoren stellen ernsthafte Barrieren dar, die den Zugang zu wichtigen Ressourcen wie Nahrung, Unterschlupf und geeigneten Fortpflanzungsplätzen erschweren. Für viele Igel endet die Suche nach neuen Lebensräumen tragisch – auf Straßen oder Wegen, wo sie Opfer des Straßenverkehrs werden. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, ruft Wilde Nachbarn Solothurn die Bevölkerung aktiv dazu auf, private Gärten und Grünanlagen igelfreundlicher zu gestalten.

Eine einfache, aber wirkungsvolle Maßnahme besteht darin, Durchgänge in Zäunen und Mauern zu schaffen. Laut Biologin Sandra Gloor genügen bereits Öffnungen von 15 mal 15 Zentimetern, um Igeln und anderen Kleintieren eine sichere Passage zwischen Gärten oder zu Parks zu ermöglichen. Diese kleinen Eingriffe helfen, gefährliche Umwege zu vermeiden und schaffen dringend benötigte Verbindungen innerhalb des Siedlungsraums.

Durch die Schaffung dieser Korridore wird nicht nur die Lebensqualität der Igel verbessert, sondern auch die genetische Vielfalt der Population gefördert, da eine bessere Durchmischung der Tiere ermöglicht wird. Die Initiative betont, dass jeder Beitrag zählt und dass auch kleine Veränderungen in der Gestaltung des eigenen Gartens einen positiven Effekt haben können. Als Unterstützung für diese Bemühungen bietet Wilde Nachbarn Solothurn kostenlose Igelplaketten an.

Diese Plaketten dienen nicht nur der Sensibilisierung für das Thema Vernetzung, sondern verhindern auch, dass die neu geschaffenen Durchgänge aus Unwissenheit wieder versperrt werden. Die Plakette signalisiert, dass die Öffnung bewusst für Igel und andere Kleintiere angelegt wurde und sollte daher nicht zugemauert oder zugebaut werden.

Seit sieben Jahren engagieren sich die Trägerorganisationen Pro Natura So, WWF So, BirdLife So, die Naturmuseen Olten und Solothurn sowie die Ämter für Raumplanung und Wald, Jagd und Fischerei gemeinsam für die Aufwertung von Lebensräumen und die Sammlung von Beobachtungsdaten zu Wildtieren und Kleinstrukturen. Durch die aktive Beteiligung der Bevölkerung konnten bereits mehrere tausend Meldungen gesammelt werden, die eine wichtige Grundlage für den Schutz und die Förderung gefährdeter Arten bilden.

Jedes Jahr setzt Wilde Nachbarn Solothurn einen thematischen Fokus, wobei der Igel – als Tier des Jahres 2026 – in diesem Jahr im Mittelpunkt steht. Die neu geschaffenen Durchgänge sollen dem Igel helfen, sicher und ungestört durch das Quartier zu streifen und seine natürlichen Lebensräume zu erreichen. Die Initiative appelliert an die Verantwortung jedes Einzelnen, einen Beitrag zum Schutz dieser faszinierenden Tiere zu leisten und die biologische Vielfalt in unseren Siedlungen zu erhalten





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