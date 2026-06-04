Igel in Gefahr: Ostschweizer Igelstationen fordern Nachtfahrverbot für Mähroboter

Mähroboter sind für Igel eine tödliche Gefahr. Ostschweizer Igelstationen fordern ein Nachtfahrverbot für die Geräte, um die Zahl der Begegnungen mit Mährobotern und damit das Verletzungsrisiko zu reduzieren.

Mähroboter sind für Igel eine tödliche Gefahr. Ostschweizer Igel stationen fordern ein Nachtfahrverbot für die Geräte, um die Zahl der Begegnungen mit Mähroboter n und damit das Verletzungsrisiko zu reduzieren.

Die Igelstationen berichten von Schnittwunden, Hautabrissen und inneren Verletzungen, die oft so gravierend sind, dass die Igel euthanasiert werden müssen. Ein Nachtfahrverbot wäre in dieser Zeit 'lebensrettend', sagt Margareta Schlumpf von der Frauenfelder Igelstation. Die Igelstationen weisen auch darauf hin, dass Mähroboter nicht die einzigen gefährlichen Gartengeräte sind. Fadenmäher, Trimmer und Tellersensen seien mindestens ebenso problematisch.

Die Fachleute raten, dass Geräte nur so oft wie nötig verwendet werden und beim Kauf auf tierfreundliche Modelle geachtet wird. Naturnahe Bereiche, Ast- und Laubhaufen sowie Hecken würden zusätzlich wertvolle Rückzugsorte für Igel und andere Tiere schaffen





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Mähroboter Igel Nachtfahrverbot Tier- Und Umweltschutz

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