Identitätsdiebstahl in der Schweiz: Ein wachsendes Problem mit gravierenden Folgen

Die Zahl der Identitätsdiebstähle in der Schweiz ist in den letzten Jahren stark gestiegen, was zu erheblichen finanziellen Schäden für die Betroffenen führt. Dieser Artikel beleuchtet die Fälle von Léa, Matteo und Lexie und zeigt die Komplexität der Bekämpfung von Identitätsdiebstahl auf.

Im Jahr 2023 wurden in der Schweiz 478 Fälle von Identitätsdiebstahl registriert. Doch nur zwei Jahre später ist diese Zahl auf 8102 Fälle angestiegen, was zu erheblichen finanziellen Verlusten für die Betroffenen führt.

Ein Beispiel dafür ist Léa aus dem Kanton Freiburg, die mehr als ein Dutzend Mal Opfer von Identitätsdiebstahl wurde. Sie erhielt Rechnungen für Einkäufe, die sie nie getätigt hatte, darunter ein Telefonabonnement oder Ferien im Ausland, mit einem Gesamtwert von über 20.000 Franken. Die Täter nutzten eine gefälschte E-Mail-Adresse, um in ihrem Namen einzukaufen und Online-Rechnungen zu generieren, die sie nicht bezahlten. Die Mahnungen landeten jedoch in Léas Briefkasten.

Jedes Mal erstattete sie Anzeige, um der Polizei zusätzliche Informationen zu liefern. Dank ihrer Anzeigen konnte die Kantonspolizei zwei mutmaßliche Täter identifizieren, die in der Region besonders aktiv waren. Ein weiterer betroffener Fall ist Matteo aus Genf, der mit Rechnungen und Mahnungen für Kontrollschilder konfrontiert wurde, die er nie beantragt hatte. Betrüger nutzten eine Kopie seines Ausweises, um Leasingverträge für zwei gebrauchte Mercedes abzuschließen, die zum halben Neupreis von 80.000 Franken verkauft wurden.

Obwohl Matteo die Verträge annullieren lassen konnte, fordert das kantonale Strassenverkehrsamt weiterhin Geld für die in seinem Namen bestellten und gelieferten Nummernschilder. Matteo muss 378 Franken für Schilder bezahlen, die er nie genutzt hat, und wurde inzwischen betrieben. Der Anwalt Gabriel Avigdor betont, dass Unternehmen verpflichtet sind, organisatorische und technische Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass sie den richtigen Vertrag mit der richtigen Person abschließen. Die Prävention von Identitätsdiebstahl ist entscheidend.

David-Olivier Jaquet-Chiffelle, Leiter des Masterstudiengangs für forensische Wissenschaften und digitale Identifikation an der Universität Lausanne, gibt einige einfache Tipps zur digitalen Hygiene. Eine weitere Form des Identitätsmissbrauchs zeigt der Fall von Lexie, einer Influencerin und Lastwagenfahrerin. Ihre Bilder und Videos wurden kopiert, mithilfe von künstlicher Intelligenz manipuliert und dazu verwendet, um Hunderte gefälschter Profile zu erstellen, mit denen Internetnutzer erpresst wurden. Einige der betroffenen Nutzer beschwerten sich bei Lexie und behaupteten, sie hätten Tausende Franken verloren.

Philippe Allain, Kommandant der Freiburger Kantonspolizei, erklärt, dass die Bekämpfung von Identitätsdiebstahl komplex ist, da hinter diesen Fällen eine große Raffinesse steckt. Er sagt, dass nur etwa zwanzig Prozent der gemeldeten Fälle aufgeklärt werden, betont jedoch die Wichtigkeit von Anzeigen, da sie der Polizei helfen, das Phänomen besser zu erfassen. Gleichzeitig bedauert Allain das Fehlen eines strengeren rechtlichen Rahmens für Plattformen. Lennig Pedron, Direktorin der Trust Valley bei Lausanne, erklärt, dass Identität zu einer Währung geworden ist.

Sie sagt: Man stiehlt Ihnen nicht mehr das Portemonnaie aus der Tasche, sondern Ihre digitale Existenz





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