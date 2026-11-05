Bürger in Idaho und weiteren US-Bundesstaaten lehnen Gesetzesvorlagen ab, die direkte Demokratie einschränken oder Hürden für Volksabstimmungen erhöhen sollten. Ein Signal für die Stärke direktdemokratischer Instrumente in den USA.

Bei den Midterm-Wahlen in den USA am 3. November 2026 stand nicht nur der politische Kampf im Vordergrund, sondern auch ein fundamentaler Erhalt der Bürgerrechte. Die Wähler haben ihre direktdemokratischen Rechte dort fest verteidigt, wo diese verfassungsrechtlich verankert sind. Dies signalisiert eine starke Präferenz für bürgernahe Entscheidungsprozesse über rein repräsentative Mechanismen. Die Ergebnisse in Idaho sowie in weiteren Bundesstaaten wie North Dakota, South Dakota, Utah, Missouri und Montana zeigen ein klares Muster: Die Bevölkerung lehnt Bestrebungen der politischen Eliten ab, die Mitsprache der Bürger einzuschränken.

Abschlag von Beschränkungen in Idaho und Utah

In Idaho wurde der Versuch der Regierung abgewehrt, die direkten Mitsprachemöglichkeiten der Bevölkerung im Bereich der Drogenpolitik zu begrenzen. Der Gesetzesvorschlag mit der Bezeichnung House Joint Resolution 4 zielte darauf ab, Volksinitiativen zu unterbinden, die darauf abzielen, Marihuana oder andere psychedelische Substanzen zu entkriminalisieren. Befürworter dieses Entwurfs argumentierten, dass die Regulierung illegaler Drogen ausschließlich Sache des Gesetzgebers im Parlament sein sollte. Die Bevölkerung widersprach dieser Sichtweise jedoch klar und bewahrte damit den Weg für bürgerschaftliche Initiativen in diesem sensiblen Themenfeld.

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Neben dem Drogenrecht spielt die direkte Demokratie in der Geschichte von Idaho eine kleine, aber historisch bedeutende Rolle. Zwischen dem Jahr 1892 und dem Jahr 2025 haben die Bürger von Idaho insgesamt 38 Mal über Themen abgestimmt, die von der Bevölkerung selbst initiiert wurden. Die Ablehnung der House Joint Resolution 4 am 3. November 2026 unterstreicht die anhaltende Relevanz dieses Instruments für die lokale Autonomie. Über 66 Prozent der Wähler, darunter auch eine signifikante Anzahl Republikaner, stimmten gegen die Einschränkung der Volksrechte. Dies widerlegt die Annahme, dass direktdemokratische Instrumente primär von einer einzigen politischen Seite genutzt werden.

Regionale Verteidigung demokratischer Instrumente

Die Entscheidung der Idahoans steht nicht isoliert da. In mehreren anderen Bundesstaaten scheiterten ähnliche Vorstöße, die direkten Einfluss der Bürger auf die Gesetzgebung zu schwächen. In North Dakota, South Dakota und Utah wurden Vorlagen abgelehnt, die die Zustimmungsschwellen für Volksabstimmungen deutlich erhöht hätten. Bislang genügt für die Annahme von Initiativen oft eine einfache Mehrheit. Die abgelehnten Entwüfe hätten in Zukunft eine Zweidrittelmehrheit von 60 Prozent verlangt, was die Hürden für eine erfolgreiche Bürgerinitiative massiv anheben würde.

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Auch in Missouri stimmte eine Mehrheit der Wähler für den Schutz der direkten Demokratie. Durch dieses Urteil haben die Parlamentskammern des Bundesstaats künftig kaum noch rechtliche Handhabe, um direktdemokratische Rechte einzuschränken. In Montana wird der Prozess der direkten Demokratie ebenfalls neu und stärker geschützt. Diese regionalem Tendenzen zeigen, dass der Widerstand gegen politische Eliten, die die Bürgerbeteiligung reduzieren wollen, ein überparteiliches Phänomen ist. Nur in Kalifornien bleibt die Situation am 5. November 2026 bezüglich möherer Hürden für lokale Steuer-Initiativen noch offen.

Historischer Kontext und politische Effekte

Der Weg zur Verankerung direktdemokratischer Elemente in den USA hat historische Wurzeln, die bis nach Zürich führen. Dieser Transfer ist eng mit der Figur von Karl Bürkli verbunden, einem Sozialisten, der maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung dieser Instrumente nahm. Parallel dazu steht die aktuelle politische Landschaft im Kontext der sogenannten blauen Welle, einem gewaltigen Wählerzuwachs der Demokraten. In Idaho und fast überall sonst haben die Republikaner Wähleranteile verloren, doch dies allein erklärt nicht die Unterstützung für die direkte Demokratie.

Die Tatsache, dass auch so viele Republikaner für den Schutz direkter Volksrechte stimmten, gibt Anlass zu optimistischer Interpretation. Direktdemokratische Instrumente sorgen für eine überparteilichere Gestaltung der Politik und binden Minderheiten in den Entscheidungsprozess ein. Untersuchungen zeigen, dass Volksrechte in den USA besonders häufig genutzt werden, wenn die ideologische Kluft zwischen den politischen Lagern besonders tief ist. Zudem gleichen sie die Verzerrung der Repräsentation aus, die durch Gerrymandering entsteht.

In der Praxis nutzen verschiedene politische Lager diese Rechte strategisch. Republikaner wenden Volksrechte beispielsweise in Kalifornien produktiv an, während Demokraten in Bundesstaaten wie Idaho Initiativen vorantreiben, wie die jüngst gescheiterte Volksinitiative zur Legalisierung von Abtreibungen. Diese Form des politischen Ausgleichs prägt auch die Schweizer Politik auf Bundesebene und trägt dort zur langjährigen politischen Stabilität bei. Während viele US-Bundesstaaten direktdemokratische Rechte kennen, gibt es auf nationaler Ebene keine umfassenden Volksabstimmungen, was die regionale Bedeutung der erlangten Ergebnisse unterstreicht.