ICE-Deportationen unter Trump erreichen historischen Rekord von 483.200 Fällen

Die US-Behörde ICE hat in ihrem letzten Berichtsjahr bis zum 30. September 2026 mit 483.200 Abschiebungen einen neuen historischen Rekord verzeichnet. Dies stellt eine massive Verschrärfung der Einwanderungspolitik unter Präsident Donald Trump dar.

Die US-Einwanderungsbehörde ICE hat in ihrem jüngsten Berichtsjahr eine beispiellose Zahl an Abschiebungen verzeichnet und damit einen neuen historischen Rekord aufgestellt. Nach offiziellen Angaben des Heimatschutzministerium s wurden bis zum 30. September insgesamt 483.200 Menschen aus den Vereinigten Staaten ausgewiesen. Diese enorme Steigerung markiert einen signifikanten Wendepunkt in der Migrationspolitik der USA unter der Führung von Präsident Donald Trump.

Historischer Anstieg bei Abschiebungen dokumentiert

Die Behörde ICE hat im vergangenen Haushaltsjahr so viele Menschen abgeschoben wie nie zuvor in ihrer 23-jährigen Geschichte. Die Zahl von 483.200 Ausweisungen entspricht einem Anstieg von neun Prozent im Vergleich zum bisherigen Rekordzeitraum und liegt um 78 Prozent über dem Niveau des letzten Jahres der Präsidentschaft von Joe Biden. Diese drastischen Zahlen verdeutlichen die Intensivierung der Maßnahmen zur Durchsetzung der Migrationsgesetze in den vergangenen Monaten deutlich.

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Regierungspolitik unter Markwayne Mullin und Donald Trump

Unter der Präsidentschaft von Donald Trump wurde die Einwanderungspolitik in den USA massiv verschärft, um die Kontrolle der Grenzen und des Aufenthaltsstatus zu festigen. Die Regierung stellte zusätzliche finanzielle Mittel für Abschiebungsbeamte, Haftanstalten und die Durchführung von Abschiebeflügen bereit, um die operative Kapazität der Behörden zu erhöhen. Heimatschutzminister Markwayne Mullin erklärte öffentlich, dass die ICE dank der Führung von Donald Trump nun konsequenter gegen Personen ohne gültigen Aufenthaltsstatus vorgehen könne. Diese strategische Ausrichtung zielt darauf ab, die Einhaltung der Einwanderungsgesetze strikter durchzusetzen als in vorherigen Verwaltungsperioden.

Kritik an mangelnder Transparenz und Datenlage

Allerdings veröffentlichte das Ministerium nur wenige Einzelheiten zu den hohen Zahlen der Abschiebungen, was zu Fragen bezüglich der Datengenauigkeit führt. Es blieb zunächst unklar, wie viele der Abgeschobenen im Zeitpunkt ihrer Ausweisung über strafrechtliche Vorstrafen verfügten, was eine differenzierte Bewertung der Politik erschwert. Die Regierung stellt zudem seit Beginn von Donald Trumps zweiter Amtszeit keine regelmässigen detaillierten Statistiken zur Einwanderungshaft und zu Abschiebungen mehr bereit. Experten äusserten deshalb ernsthafte Zweifel an der Transparenz der offiziell gemachten Angaben und fordern eine umfassendere Dokumentation der Verfahren.

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Versäumte Ziele und politischer Widerstand

Auch das offizielle Ziel des Weissen Hauses, jährlich eine Million Menschen abzuschieben, wurde mit den aktuellen Zahlen von 483.200 deutlich verfehlt. Trumps harte Einwanderungspolitik hatte in der Bevölkerung und in der Politik zunehmend Widerstand ausgelöst, was sich in der aktuellen politischen Landschaft widerspiegelt. Bei den Zwischenwahlen in der vergangenen Woche errangen die Demokraten deutliche Siege und kündigten bereits eine verstärkte Kontrolle der Einwanderungsbehörde ICE durch den Kongress an. Diese Entwicklungen deuten darauf hin, dass die politische Unterstützung für die aktuellen Maßnahmen möglicherweise schwächer wird.

Öffentliche Proteste und gesellschaftliche Spannung

Immer wieder kommt es zu Protesten gegen die Einwanderungspolitik von Donald Trump, wie jüngste Demonstrationen in New York am 7. November 2026 verdeutlichen. Diese öffentlichen Auseinandersetzungen highlighten die tiefgreifenden gesellschaftlichen Spaltungen, die durch die verschärften Migrationsmaßnahmen entstanden sind. Während die Regierung die Notwendigkeit der Durchsetzung betont, sehen Gegner in den hohen Abschiebungszahlen eine humanitäre Krise und eine Verletzung der Bürgerrechte. Die zukünftige Entwicklung der Einwanderungsfrage bleibt somit ein zentrales und umstrittenes Thema in der US-amerikanischen Politik.