ICBC Berlin 2026: Europas führende Cannabis-Konferenz kehrt nach Berlin zurück

Die International Cannabis Business Conference (ICBC) kehrt vom 13. bis 15. April 2026 nach Berlin zurück, um Branchenexperten, Investoren und politische Entscheidungsträger zusammenzubringen. Erfahren Sie mehr über die neuesten Entwicklungen im deutschen und internationalen Cannabismarkt, darunter neue Funktionen wie die On-site Consumption Lounge und der Grow Pavilion.

Vom 13. bis 15. April 2026 wird Berlin erneut zum Epizentrum der europäischen Cannabis wirtschaft, wenn die International Cannabis Business Conference ( ICBC ) ins Estrel Berlin zurückkehrt. Als das größte B2B-Event der Branche auf dem Kontinent erwartet die Konferenz rund 5000 Teilnehmer aus über 80 Ländern. Nahezu alle führenden Lizenzproduzenten weltweit haben ihre Teilnahme bereits zugesagt.

Die ICBC 2026 markiert einen bedeutenden Meilenstein, insbesondere nach der Teillegalisierung in Deutschland. Der deutsche Markt hat sich seitdem rasant entwickelt und ist zum größten legal-kommerziellen Cannabismarkt Europas avanciert, mit rund 200 Tonnen importiertem Medizinalcannabis allein im Jahr 2025. Diese Entwicklung spiegelt das wachsende Interesse und die Komplexität der Branche wider.\Die ICBC 2026 präsentiert ein erweitertes Konzept, das auf die aktuellen Herausforderungen und Chancen des Marktes zugeschnitten ist. Im Mittelpunkt steht das neue ICBC Atrium, ein zentraler Networking-Hub, der strukturierte Gespräche auf höchstem Niveau ermöglicht. Ein weiteres Highlight ist der Grow Pavilion, der Anbautechnologien in den Fokus rückt und Growshop-Betreibern kostenfreien Zutritt gewährt. Ein Novum ist die On-site Consumption Lounge, ein Outdoor-Bereich, der legal-konformen Cannabiskonsum auf dem Messegelände gestattet – eine direkte Reaktion auf die veränderten rechtlichen Rahmenbedingungen. Zusätzlich gibt es einen VIP-Empfang am 13. April im ICBC Network Atrium, der ein exklusives Networking-Umfeld bietet. Erstmals wird ein Treasure Hunt veranstaltet, bei dem aktive Messebesucher ein lebenslanges Ticket für zukünftige ICBC-Berlin-Ausgaben gewinnen können. Diese neuen Elemente unterstreichen das Bestreben der ICBC, ein umfassendes und interaktives Branchenerlebnis zu bieten.\Das Konferenzprogramm legt einen besonderen Fokus auf die deutsche Politik und Industrie. Nach der zweiten EKOCAN-Zwischenauswertung, die auf eine gemischte Bilanz der Teillegalisierung hinweist – mehr Marktvolumen, aber auch weiterhin lebendiger Schwarzmarkt und sinkende Teilnahme an Präventionsprogrammen bei Jugendlichen – werden die relevanten Themen direkt adressiert. Am 14. April beginnt die Konferenz mit einer Hommage an den verstorbenen Anwalt Peter Homberg und einem Überblick über die geplanten MedCanG-Änderungen, gefolgt von einer Keynote von Dr. Adrian Fischer, CEO von Demecan. Ein Panel zu „The Future of German Cannabis Policies“ verspricht eine Pflichtveranstaltung für alle Branchenakteure zu werden. Am 15. April widmet sich eine Session den deutschen Anbauvereinigungen und Social Clubs, einem Bereich, der weiterhin von bürokratischen Hürden geprägt ist. Neben dem deutschen Schwerpunkt bietet die ICBC traditionell eine Plattform für globale Einordnung. Das Programm umfasst Panels zu internationalen Investitionen, Kanadas Rolle auf dem Weltmarkt, GMP-konformer Produktion und dem Aufbau langfristiger Handelspartnerschaften. Hochkarätige Sprecher wie Dr. Raphael Mechoulam, Dr. Carl Hart, Rick Steves, Damian Marley und DJ Muggs sowie Burkard Blienert, der Beauftragte der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen, werden erwartet





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