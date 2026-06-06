Iata kritisiert EU-Verordnung zur Passagierenentschädigung bei verspäteten Flügen

Der weltweite Luftfahrtverband Iata hat sich kritisch gegenüber dem Vorhaben des Europäischen Parlaments geäussert, die Entschädigung für Passagiere mit verspäteten Flügen beizubehalten. Die IATA sieht die EU-Verordnung als "umgekehrten Robin Hood", weil sie der Ansicht ist, dass 99 Prozent der Passagiere an EU-Flughäfen einen Aufpreis zahlen müssen, um 1 Prozent von ihnen zu entschädigen, die von Verspätungen betroffen sind.

Der weltweite Luftfahrt verband Iata hat sich am Samstag sehr kritisch gegenüber dem Vorhaben des Europäischen Parlaments geäussert, die Entschädigung für Passagiere mit verspäteten Flügen beizubehalten.

In Brüssel wird derzeit über eine Verordnung aus dem Jahr 2004 verhandelt, die bei Verspätungen von mehr als drei Stunden eine Entschädigung von bis zu 600 Euro vorsieht. Eine Mehrheit der 27 Mitgliedstaaten stimmte im Juni 2025 für eine weniger großzügige Entschädigung. Doch im Januar 2026 lehnte das Europäischedies mit sehr großer Mehrheit ab und sprach sich sogar dafür aus, "die Rechte der Fahrgäste zu stärken". Es muss also ein Kompromiss gefunden werden.

Die International Air Transport Association (Iata), die ihre jährliche Generalversammlung in Rio abhält, zeigte sich verärgert darüber, dass diese Verordnung aus dem Jahr 2004 beibehalten werden könnte. Diese "kostet die Fluggesellschaften bereits acht Milliarden Euro" pro Jahr, beklagte der Iata-Vizepräsident für Europa, Rafael Schvartzman, bei einer Medienkonferenz. Der Luftverkehr werde wie ein politischer Punchingball behandelt.

Die Iata bezeichnet diese europäische Verordnung als "umgekehrten Robin Hood", da sie der Ansicht ist, dass 99 Prozent der Passagiere an EU-Flughäfen einen Aufpreis zahlen müssen, um 1 Prozent von ihnen zu entschädigen, die von Verspätungen betroffen sind. Laut der französischen Finanzzeitung "Les Echos" vom Samstag, ist dank der Europäischen Kommission ein Kompromissentwurf gefunden worden, der zur bereit steht. Dieser behalte die Dreistundengrenze für eine Entschädigung bei, aber "die Entschädigungsformulare würden nicht voraus gefüllt sein"





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