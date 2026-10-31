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IATA fordert klare Kostenaufteilung nach Grenzschwierigkeiten für Passagiere

aeroTELEGRAPH#39 in Switzerland
IATA fordert klare Kostenaufteilung nach Grenzschwierigkeiten für Passagiere
IATA · Grenzschwierigkeiten · Kostenaufteilung
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Die Luftfahrtbranche fordert mehr Transparenz bei Grenzverweigerungen, fordert klare Kostenaufteilung und Haftungsregelung zwischen Fluggesellschaften und Regierungen.

Der International Air Transport Association ( IATA) hat in einer neuen Studie festgestellt, dass 40 von 49 befragten Fluggesellschaften den Eindruck haben, bei Grenzschaupunkten nicht automatisch die Kosten für abgewiesene Passagiere getragen zu bekommen.

Rund 90 Prozent der Airlines geben an, zumindest teilweise für Entschädigungen zu zahlen, die eigentlich von den jeweiligen Regierungen zu übernehmen seien. Laut IATA können die Kosten pro abgewiesenem Fluggast je nach Region stark variieren - etwa 4.000 US $ für Flugreisen in Nordasien bis zu 14.000 US $ in Europa. Das Europlus-Arbeitsteam von die IATA richtet sich daher nach mehr Transparenz und einer klareren Aufteilung der Verantwortung zwischen Luftfahrtunternehmen und staatlichen Behörden.

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Haftung und Unklarheiten bei Reisedokumenten

Insbesondere soll die Haftung für Fehler von Fluggesellschaften bei der Prüfung von Reisedokumenten weiterhin gelten, das heißt, wenn ein Reisepass oder Visum unverrichteter Weise falsch interpretiert wird, muss die Airline die Kosten tragen. In der Durchsicht der Untersuchung wurde zudem festgestellt, dass Einwanderungsbehörden oftmals selbst bei der Absage keine Angabe zum Grund der Zu- oder Ablehnung preisgeben. Das führt für Airlines zu Unklarheiten und unvorhergesehenen finanziellen Belastungen.

Neben den Einschlägen der Regierung auf die Flugindustrie hat die IATA weitere Leitlinien veröffentlicht - etwa einen Leitfaden für Reisen mit Haustieren in der Flugzeugkabine. Dort wird erklärt, wie Haustiere sicher und komfortabel im Beibag oder in der Kabine transportiert werden können.

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Ferner war die Studie auch auf die Rolle von Corsia. Das Unternehmen soll zukünftig die gesetzlichen Beschränkungen um 85 Prozent reduzieren, eine Änderung, die weltweite ökologische und betriebliche Auswirkungen haben dürfe. Die Vertreter der IATA betonen, dass die Neuordnung der Kostenstrukturen und das klare Protokoll für die Haftung letztlich zu einer besseren finanziellen Vorhersagbarkeit für Fluggesellschaften führen soll, während gleichzeitig die Rechte der Passagiere gewahrt bleiben.

Forderungen nach klarer Verantwortungsverteilung

Abschließend fordert die IATA ein klareres Verantwortungsstatement seitens der Regierungen, damit Fluggesellschaften nicht über ihre ursprüngliche Haftung hinaus belastet werden. Die Aufteilung von Verantwortung soll präzise formuliert werden, um die Kosten für abgewiesene Reisende zwischen Regierung und Luftverkehrsunternehmen gerecht zu verteilen, und dieses Modell soll Unternehmen im internationalen Luftverkehr einen verlässlichen rechtlichen Rahmen geben. Der Verband hofft, dass die neuen Richtlinien die Zusammenarbeit zwischen staatlichen Agenturen und der Flugindustrie stärken und die Reiseerfahrung für Passagiere transparenter gestalten.

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