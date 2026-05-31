IAEA besorgt über Drohnenangriff auf AKW Saporischschja

Die IAEA meldet einen möglichen Drohnenangriff auf das russisch besetzte Atomkraftwerk Saporischschja. Russland und Ukraine machen sich gegenseitig verantwortlich.

Die Internationale Atomenergie-Organisation ( IAEA ) hat mit Besorgnis auf einen möglichen Drohneneinschlag in einem Maschinengebäude des von Russland besetzten Atomkraftwerk s Saporischschja im Südosten der Ukraine reagiert.

IAEA-Experten vor Ort hätten um Zugang zum betroffenen Gebäude gebeten, teilte die Organisation am Dienstag auf der Plattform X mit. Es wäre der erste gemeldete Drohnenangriff auf das Kraftwerksgelände seit April 2024. Die Anlage, das größte Atomkraftwerk Europas, steht seit März 2022 unter russischer Kontrolle und ist mehrfach Ziel von Angriffen geworden, was weltweit Sicherheitsbedenken auslöste.

Der Vorfall ereignete sich am Vortag, als die von Moskau eingesetzte Kraftwerksleitung und der Chef des staatlichen russischen Atomkonzerns Rosatom, Alexej Lichatschow, über einen Drohnenangriff auf den Maschinensaal von Reaktor 6 informierten. Sie machten das ukrainische Militär für den Angriff verantwortlich. Nach russischen Angaben soll die Drohne über ein Glasfaserkabel ferngesteuert worden sein und den Maschinensaal getroffen haben, ohne jedoch größere Schäden zu verursachen.

Die ukrainische Führung wies die Vorwürfe umgehend zurück und bezeichnete sie in einer auf sozialen Netzwerken verbreiteten Stellungnahme als Versuch der atomaren Erpressung durch Russland. Präsident Wolodymyr Selenskyj betonte, die Ukraine greife keine zivilen oder nuklearen Einrichtungen an, sondern verteidige sich lediglich gegen die russische Aggression. Das Atomkraftwerk Saporischschja liegt nahe der Frontlinie am Ufer des Dnipro-Flusses, der in dieser Region die russischen von den ukrainischen Truppen trennt.

Alle sechs Reaktoren wurden aus Sicherheitsgründen abgeschaltet, doch die Anlage benötigt weiterhin externe Stromversorgung für Kühlung und Sicherheitssysteme. Wiederholte Drohnenangriffe und Gefechte in der Umgebung haben die Gefahr eines nuklearen Zwischenfalls erhöht. IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi forderte erneut die Einrichtung einer Schutzzone um das Kraftwerk, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die internationale Gemeinschaft zeigt sich alarmiert: Die EU und die USA riefen zur Zurückhaltung auf und verurteilten jede militärische Aktion, die die nukleare Sicherheit gefährdet.

Experten warnen, dass ein direkter Treffer auf einen Lagerbehälter für abgebrannte Brennelemente oder auf ein Kühlsystem katastrophale Folgen haben könnte. Derweil bleibt die Lage angespannt, und die IAEA bemüht sich um weitere Details zu dem Vorfall, um die Risiken einschätzen zu können. Die Ukraine hat wiederholt betont, dass sie keine Angriffe auf das Kraftwerk durchführe, und beschuldigt Russland, militärische Ausrüstung auf dem Gelände zu stationieren.

Russland wiederum wirft der Ukraine vor, das Gebiet zu beschießen und damit eine nukleare Katastrophe zu riskieren. Beide Seiten nutzen den Vorfall für Propagandazwecke. Unabhängige Überprüfungen sind aufgrund der russischen Besatzung und des Kriegsgeschehens kaum möglich. Die IAEA-Experten sind zwar vor Ort, ihre Bewegungsfreiheit ist jedoch eingeschränkt.

Der Vorfall unterstreicht die anhaltende Gefahr für die nukleare Sicherheit in der Ukraine, die seit Kriegsbeginn im Februar 2022 besteht. Die internationale Gemeinschaft fordert verstärkte Maßnahmen, um eine Eskalation zu verhindern und die Sicherheit des größten Atomkraftwerks Europas zu gewährleisten





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