Forscher um Patryk Sofia Lykawka postulieren Planet X2. Dieses Objekt könnte doppelt so schwer sein wie die Erde und liegt 200 Astronomische Einheiten von der Sonne entfernt.

Ein internationales Forschungsteam unter der Leitung von Patryk Sofia Lykawka von der japanischen Kindai-Universität hat neue Hinweise auf einen bislang unentdeckten Planeten im äussersten Bereich unseres Sonnensystems präsentiert. Die Studie deutet darauf hin, dass sich jenseits der Umlaufbahn von Neptun ein Himmelskörper verbirgt, der bis zu zweimal so schwer sein könnte wie die Erde. Diese Entdeckung wirft die Frage auf, ob unser Sonnensystem grösser ist als bisher angenommen.

Bewegungen eisiger Himmelskörper jenseits von Neptun

Die Wissenschaftler haben die Bewegungen von eisigen Objekten im Kuipergürtel und darüber hinaus analysiert. Dabei stiessen sie auf Abweichungen, die sich durch die Schwerkraft eines zusätzlichen massereichen Planeten erklären liessen. Einige dieser Objekte bewegen sich auf ungewöhnlichen Umlaufbahnen, die stark geneigt oder besonders langgezogen sind. Ihre heutige Bewegung lässt sich durch die Schwerkraft von Neptun nicht ohne Weiteres erklären, was auf einen längeren Einfluss hindeutet. Die Forschenden vermuten, dass ein weiterer, noch unbekannter Planet die Bahnen dieser Objekte über Milliarden Jahre beeinflusst hat. Diesen hypothetischen Planeten haben sie als Planet X2, kurz PX2, bezeichnet.

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Masse und Umlaufbahn von Planet X2

Nach den Berechnungen des Teams besitzt Planet X2 möglicherweise die eineinhalbfache bis doppelte Masse der Erde. Dies bedeutet jedoch nicht automatisch, dass er denselben Durchmesser hätte, da seine tatsächliche Grösse von der Zusammensetzung der Materialien abhängt. Die Umlaufbahn dieses Körpers wäre völlig anders als die der Erde. Im Modell liegt die grosse Halbachse seiner elliptischen Bahn zwischen 350 und 500 astronomischen Einheiten. Eine astronomische Einheit entspricht der durchschnittlichen Entfernung zwischen Erde und Sonne, also rund 150 Millionen Kilometern. Selbst an seinem sonnennächsten Punkt wäre der hypothetische Planet mindestens 200 astronomischen Einheiten von der Sonne entfernt. Das entspricht ungefähr 30 Milliarden Kilometern.

Abstand und Vergleich mit Neptun

Zum Vergleich: Neptun befindet sich im Durchschnitt nur rund 30 astronomischen Einheiten von der Sonne entfernt. Planet X2 wäre also selbst an seinem sonnennächsten Punkt etwa siebenmal weiter von der Sonne entfernt als Neptun. Diese enorme Distanz erklärt auch, warum der Planet bislang noch nie gesehen wurde. Die Wissenschaftler nutzten Computersimulationen, um die Entwicklung des Sonnensystems während seiner rund 4,5 Milliarden Jahre langen Geschichte zu erforschen. In verschiedenen Szenarien wurden kleinere planetenähnliche Himmelskörper durch die Schwerkraft anderer Planeten weit nach aussen geschleudert. Dieses Szenario konnte die heute beobachteten Umlaufbahnen jedoch nicht ausreichend erklären, da kleinere Himmelskörper in den Simulationen häufig das Sonnensystem verliessen.

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Hinweise durch Simulationen und Unsicherheiten

Erst als die Forschenden einen dauerhaft weit entfernten Planeten mit etwa ein bis zwei Erdmassen hinzufügten, entstanden Bewegungsmuster, die mehreren tatsächlichen Beobachtungen ähnelten. Das ist laut den Forschern ein starker Hinweis darauf, dass ein solcher Planet existieren könnte. Allerdings räumt das Forschungsteam selbst ein, dass noch Unterschiede zwischen den simulierten und den beobachteten Umlaufbahnen bestehen. Planeten leuchten nicht selbst, sondern reflektieren Sonnenlicht. Je weiter ein Himmelskörper von der Sonne entfernt ist, desto weniger Licht erreicht ihn. Gleichzeitig erscheint er von der Erde aus immer lichtschwächer. Zudem wissen die Forschenden nicht, wo sich der hypothetische Planet auf seiner Umlaufbahn befinden könnte. Astronomen müssten deshalb grosse Himmelsbereiche absuchen.

Suchbedingungen und Bewohnbarkeit

Es ist also die sprichwörtliche Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Dass selbst relativ grosse Objekte lange unentdeckt bleiben können, zeigte sich erst im Oktober 2026: Damals wurde mit 2026 ED138 ein neuer Zwergplanetenkandidat jenseits von Neptun bekannt geworden. Wäre der Planet dann wie die Erde auch bewohnbar? Kaum. Zwar hätte Planet X2 nach den Berechnungen eine ähnliche Masse wie unser Heimatplanet. Über seine Zusammensetzung, Oberfläche oder mögliche Atmosphäre ist aber nichts bekannt. Klar ist aber: Aufgrund seiner gewaltigen Entfernung würde der hypothetische Himmelskörper nur einen winzigen Bruchteil des Sonnenlichts erhalten, das auf die Erde trifft. An seiner Oberfläche dürfte es deshalb extrem kalt sein. Flüssiges Wasser könnte dort unter gewöhnlichen Oberflächenbedingungen kaum bestehen. Schon auf dem Mars, der der Erde vergleichsweise nahe liegt, ist es deutlich kälter als hier. Die entscheidenden Hinweise könnten vom Vera-C.-Rubin-Observatorium kommen.