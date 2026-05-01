Hypo Vorarlberg veröffentlicht Geschäftsjahr 2025 für St. Gallen: Starker Kreditwachstum trotz sinkender Margen

Die Hypo Vorarlberg hat ihre Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 in St. Gallen bekannt gegeben. Trotz sinkender Margen durch Zinssenkungen der Schweizerischen Nationalbank konnte die Bank ein solides Wachstum verzeichnen, insbesondere im Kreditgeschäft und im Kommissionsbereich. Die Refinanzierung über das Stammhaus und der Schweizer Kapitalmarkt ermöglichen attraktive Konditionen für Kunden.

Die Hypo Vorarlberg hat am Donnerstag detaillierte Angaben zum Geschäftsjahr 2025 ihrer Zweigniederlassung in St. Gallen veröffentlicht. Der Gewinn vor Steuern beträgt 5,7 Millionen Franken, was eine halbe Million Franken weniger als im Vorjahr darstellt, das jedoch als rekordträchtig eingestuft wurde.

Die Ausleihungen an Kunden stiegen um 13,1 Prozent auf 1,3 Milliarden Franken, während die verwalteten Vermögen um 10,8 Prozent auf 500 Millionen Franken zunahmen. Die Zinssenkungen der Schweizerischen Nationalbank führten zu einem deutlichen Rückgang der Passivmarge, wie in der Mitteilung betont wurde. Trotz des Anstiegs der Kreditvolumina sank der Nettozinsertrag um 1,3 auf 13,3 Millionen Franken. Im Kommissionsgeschäft konnte die Bank jedoch ein Plus von 21,2 Prozent verzeichnen.

Der Handelsertrag blieb mit 0,62 Millionen Franken auf dem Niveau des Vorjahres. Die Entwicklung der Geschäftsaufwendungen war gegenläufig: Die Personalkosten stiegen um 21,4 Prozent auf 5,9 Millionen Franken, während die Sachkosten um 14,4 Prozent auf 3,6 Millionen Franken sanken. Auf den Gewinn werden 0,8 Millionen Franken Steuern fällig, was die Hypo Vorarlberg in St. Gallen als substanziellen Steuerzahler im Kanton St. Gallen ausweist.

Regionaldirektor Walter Ernst zieht ein positives Fazit: Wir sind auf einem gesunden Wachstumspfad und können auch ein schwierigeres Marktumfeld kompensieren. Unser Geschäftsmodell wird im Hinblick auf unsere Zielgruppen und dank unserer grenzüberschreitenden Tätigkeit in der DACH-Region weiter ausgebaut, was mit Investitionen in mittel- und langfristige Projekte verbunden ist. Die Refinanzierung erfolgt über das Stammhaus, auch am Schweizer Kapitalmarkt.

Ernst ergänzt: Da wir uns über das Mutterhaus auch über den Kapitalmarkt refinanzieren, geben wir die erhöhten Refinanzierungssätze über unsere Kassenobligationsverzinsung bzw. attraktiven Zinssätze im Vorsorgebereich vollständig an unsere Kundinnen und Kunden weiter. Die Hypo Vorarlberg, eine Landesbank, die mehrheitlich dem Land Vorarlberg gehört, beschafft sich regelmäßig Mittel über die Emission von Frankenanleihen. Die 1897 gegründete Bank mit Sitz in Bregenz beschäftigt 950 Mitarbeiter und weist eine Bilanzsumme von 15,4 Milliarden Euro auf.

Der Standort St. Gallen, der Ende der 1990er-Jahre eröffnet wurde, ist die einzige Niederlassung außerhalb der österreichischen Landesgrenze





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