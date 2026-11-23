Die Huthi-Miliz behauptet, bei neuen saudischen Luftangriffen in der Provinz Lahdsch seien 25 Zivilisten umgekommen. Saudi-Arabien hat die Vorwürfe noch nicht bestätigt.

Die pro-iranische Huthi-Miliz im Jemen meldet schwere Verluste unter der Zivilbevölkerung infolge mehrerer Luftangriffe, die von Saudi-Arabien durchgeführt wurden. Nach Angaben der Miliz wurden in der südwestlichen Provinz Lahdsch insgesamt 25 Personen getötet oder verletzt. Der Angriff zielte dem Bericht zufolge auf einen zivilen Bus sowie auf andere Fahrzeuge der lokalen Bevölkerung, was zu erheblichen menschlichen Leidensfällen geführt haben soll.

Kritik an saudischen Bombardierungen

Die Kontrolle durch die Huthi-Miliz wird von der Nachrichtenagentur Saba bestätigt, die sich dabei auf das Gesundheitsministerium der Rebellen stützt. Ein Militärsprecher der Gruppe teilte auf der Kommunikationsplattform Telegram mit, dass Saudi-Arabien insgesamt acht Luftangriffe gestartet habe. Dabei kamen spezielle US-Bomben zum Einsatz, was auf eine fortbestehende militärische Unterstützung durch die Vereinigten Staaten hindeutet. Die genaue Zahl der Todesopfer wurde nicht spezifiziert, aber der Sprecher drohte, dieses als brutales Verbrechen qualifizierte Handeln werde nicht ohne Konsequenzen bleiben.

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Fehlende Bestätigung aus Riad

Bisher gab es aus Saudi-Arabien keine offizielle Bestätigung der Vorwürfe. Die saudische Regierung, die seit 2015 gemeinsam mit verbündeten Kräften Militäroperationen im Jemen durchführt, um die Huthi-Rebellen zurückzudrängen, hat die Berichte noch nicht kommentiert. Die international anerkannte Regierung im Jemen sowie örtliche Milizen unterstützen diese Kampagne. Die Eskalation der Gewalt in der Region hat sich in den letzten Wochen deutlich verstärkt, wobei die Huthi-Miliz vermehrt Ziele auf saudischem Territorium ins Visier genommen hat. Im Oktober hatte die Miliz bereits mehrfach erfolgreiche Angriffe auf saudi-arabische Infrastruktur verzeichnet.

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Historischer Kontext und Waffenpause

Die Konfliktdynamik im Jemen hat sich seit 2015 mehrfach gewandelt. Während der langen Phase der Bombardierungen folgte ab 2022 eine relative Waffenruhe, die jedoch nun durch die aktuellen Ereignisse gebrochen erscheint. Die jüngste Eskalation wird im direkten Zusammenhang mit dem weiteren Verlauf des Iran-Krieges gesehen, der die geopolitischen Spannungen in der gesamten Region verschärft. Die Huthi-Miliz agiert dabei als pro-iranische Kraft und nutzt die aktuelle Lage, um den militärischen Druck auf die saudi-arabische Grenze wieder zu erhöhen.

Zusammenfassung der Lage

Die jüngsten Angriffe in der Provinz Lahdsch markieren einen neuen Höhepunkt der gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen den Huthi-Rebellen und den Kräften Saudi-Arabiens. Die Verwendung von US-Munition wirft Fragen nach der Verantwortung der internationalen Partner auf. Solange keine unabhängigen Stellen die Zahlen der Opfer bestätigen, bleiben die genauen Umstände der Angriffe unklar. Die Region bleibt jedoch weiterhin hochgradig instabil, und weitere Konflikte sind aufgrund der aktuellen Eskalationsspirale wahrscheinlich.