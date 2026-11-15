Huthi-Frontmacht in Jemen: Truppenrückzug vor Bab al-Mandab und Angriff auf Riad

Verbündete Kräfte ziehen sich im Jemen zurück, während Huthis Mokka erobern. Eine Rakete trifft Riad. Die Lage an der strategischen Meerenge Bab al-Mandab verschärft sich dramatisch.

Die Sicherheitslage an der strategisch vitalen Meeresstraße Bab al-Mandab hat sich durch einen massiven Vormarsch der Huthi-Rebellen im Jemen erheblich verschlechtert. Mit der Regierung und Saudi-Arabien verbündete Kämpfer, darunter die sogenannten Südlichen Streitkräfte, haben ihre Positionen entlang der Westküste geräumt. Dieser taktische Rückzug erfolgt unmittelbar nach der Einnahme der Hafenstadt Mokka durch die Aufständischen, die in einer blitzartigen Offensive große Gebiete unter ihre Kontrolle gebracht haben.

Strategischer Rückzug zur Verteidigung Adens

Die Südlichen Streitkräfte gaben öffentlich bekannt, dass sie ihre Truppen in der betroffenen Region neu positionieren. Ein Sprecher der Miliz betonte, dass der Schutz der Hafenstadt Aden, die aktuell den Sitz der Regierung hat, sowie angrenzender Provinzen höchste Priorität genießt. Die Entscheidung zum Rückzug sei erforderlich gewesen, um die Belagerung der wichtigen Stadt Tais zu durchbrechen, die zuvor von den Rebellen eingekesselt worden war. Durch die Neuordnung der Kräfte soll nun eine stabilere defensive Linie um Aden aufgebaut werden.

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Umdeutung als Taktik versus Flucht

Während die Kämpfer auf dem Feld die Evakuierung als notwendig darstellten, gab es aus der Regierungsebene widersprüchliche Interpretationen. Ein Berater von Präsident Raschad al-Alimi versicherte der Zeitung Asharq Al-Awsat, dass es sich um einen geplanten militärischen Schritt handele. Aus Sicht der Regierung sollte dieser Vorgang nicht als militärischer Rückzug, sondern als strategische Umverteilung der Truppenkapazitäten verstanden werden. Diese narrative Trennung soll versuchen, die Schwäche der Frontpositionen zu kaschieren und die Kontrolle über die verbliebenen Territorien zu stabilisieren.

Bedrohung der globalen Handelsroute

Die geopolitischen Folgen des Konflikts sind von enormer internationaler Tragweite, da Bab al-Mandab zwischen der Arabischen Halbinsel und dem Horn von Afrika liegt. Diese Wasserstraße bildet den kürzesten Seeweg zwischen Europa und Asien. In normalen Zeiten fließen durch das sogenannte Tor der Tränen etwa zehn Prozent des weltweiten Seehandels sowie 30 Prozent des weltweiten Containerverkehrs. Die Einnahme von Mokka durch die Huthi-Rebellen hat diese kritische Infrastruktur direkt in den Fokus der Kampfhandlungen gerückt und die Sicherheit der Schifffahrt nachhaltig bedroht.

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Raketenangriff auf saudisches Finanzzentrum

Neben den Bodenkämpfen eskalierte die Situation durch einen direkten Angriff auf das Hoheitsgebiet Saudi-Arabiens. Die Nachrichtenagentur Saba, die von der Miliz kontrolliert wird, berichtete, dass Rebellen Ziele mit zwei ballistischen Raketen trafen. Ein spezifisches Ziel war das Finanz- und Wirtschaftszentrum in Riad. Dies markiert eine qualitative Verschärfung der Konfrontation, da Angriffe auf die saudische Hauptstadt lange Zeit als undurchdringlich galten. Aus Saudi-Arabien gab auf diese Angaben hin zunächst keine offizielle Bestätigung, doch die Reichweite der Huthi-Raketen demonstriert eine neue Kampfkraft.

Zuspitzung der humanitären und logistischen Krise

Die Kombination aus dem Verlust von Mokka, der Belagerung von Tais und den Luftangriffen auf Riad signalisiert einen Wendepunkt im Bürgerkrieg. Die Huthi-Rebellen, die von lokalen Milizen unterstützt werden, expandieren ihre Kontrolle über die Westküste effektiv, während die Regierungstruppen unter Druck geraten. Die Neuordnung der Südlichen Streitkräfte um Aden könnte kurzfristig Stabilität bringen, langfristig jedoch die Ohnmacht der zentralen Autorität gegenüber der militärischen Überlegenheit der Aufständischen offenbaren. Die Weltgemeinschaft beobachtet die Entwicklungen an Bab al-Mandab mit Sorge, da jede weitere Störung des Handels den globalen Logistikmarkt weiter belasten wird.