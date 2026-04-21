Hürden auf der Schiene: Warum grenzüberschreitende Zugreisen in der EU an mangelnder Digitalisierung scheitern

Eine Studie von Transport and Environment zeigt auf, dass komplizierte und fragmentierte Buchungssysteme die klimafreundliche Bahnreise innerhalb der EU massiv behindern.

Die Komplexität bei der Buchung grenzüberschreitender Zugreisen innerhalb der Europäischen Union stellt Reisende und Klimaschützer vor erhebliche Herausforderungen. Während Fluggesellschaften den Prozess der Ticketbuchung durch digitalisierte und zentralisierte Systeme nahtlos gestaltet haben, hinkt die Bahnindustrie dieser Entwicklung massiv hinterher.

Die Dachorganisation für nachhaltigen Verkehr, Transport and Environment (T&E), hat in einer umfassenden Analyse die 30 meistgenutzten Flugrouten in Europa untersucht und dabei festgestellt, dass der Bahnverkehr in puncto Benutzerfreundlichkeit noch immer in der Steinzeit feststeckt. Das Ergebnis ist alarmierend: Auf rund 20 Prozent der untersuchten Strecken ist es für Fahrgäste technisch unmöglich, ein durchgehendes Ticket für die gesamte Verbindung zu erwerben. Der Reisende sieht sich gezwungen, die Reise in mehrere Teilabschnitte zu zerlegen, was nicht nur zeitaufwendig, sondern auch riskant ist, da bei Verspätungen kein umfassender Schutz bei Anschlussverbindungen gewährleistet ist. Die Problematik verschärft sich noch bei weiteren 27 Prozent der Routen, auf denen Buchungen zwar theoretisch möglich sind, jedoch nur über die jeweiligen nationalen Einzelanbieter getätigt werden können. Dies führt dazu, dass Reisende gezwungen sind, sich ihre Reisedokumente mühsam bei verschiedenen Betreibern in unterschiedlichen Ländern zusammenzusuchen. Eine solche Fragmentierung schreckt potenzielle Kunden massiv ab. Aktuelle Umfrageergebnisse unterstreichen dieses Desaster: 61 Prozent der Fernreisenden gaben an, bereits bewusst auf eine klimafreundliche Zugreise verzichtet zu haben, allein weil der Buchungsprozess zu undurchsichtig und kompliziert erschien. Neben der Frustration für die Reisenden entsteht ein weiterer wirtschaftlicher Nachteil: Kleinere oder neue Bahnbetreiber werden auf den großen, marktbeherrschenden Plattformen oft schlichtweg ignoriert oder gar nicht erst gelistet. Dadurch bleiben dem Kunden deutlich günstigere oder zeitlich effizientere Alternativen verborgen, was den Wettbewerb verzerrt und die Attraktivität der Schiene gegenüber dem Flugzeug schwächt. Georgia Whitaker, Kampagnenleiterin für den Schienenverkehr bei T&E, bezeichnet den aktuellen Zustand als absolut unhaltbar. Die Forderung der Organisation ist daher unmissverständlich: Die Europäische Kommission muss dringend regulatorisch eingreifen und ein einheitliches, EU-weites Ticketsystem etablieren. Eine solche Plattform müsste Zugreisen so intuitiv und einfach gestalten, wie es der Nutzer von modernen Flugbuchungsportalen gewohnt ist. Konkret fordert die Organisation, dass Bahnunternehmen gesetzlich verpflichtet werden, ihre Ticketdaten für andere Betreiber zugänglich zu machen und fremde Angebote in ihre Buchungsstrecken zu integrieren. Nur durch einen fairen und diskriminierungsfreien Zugang zu allen Verbindungen für unabhängige Plattformen kann der Schienenverkehr im innereuropäischen Wettbewerb bestehen. Ein Umdenken auf politischer Ebene ist zwingend erforderlich, um die Klimaziele im Verkehrssektor zu erreichen und die Schiene zu einer echten, unkomplizierten Alternative für Reisende zu machen, anstatt sie durch bürokratische Hürden in die Flugzeuge zu drängen





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