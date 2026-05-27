Hüppi bleibt Präsident des FC St. Gallen

Der Präsident des FC St. Gallen, Matthias Hüppi, hat seine Position behauptet und seine Kollegen haben ihren Rücktritt widerrufen. Die Diskussionen um die Führungsfrage im Verein sind jedoch nicht beendet.

Der Präsident des FC St. Gallen, Matthias Hüppi , hat seine Position behauptet und seine Kollegen haben ihren Rücktritt widerrufen. Die Diskussionen um die Führungsfrage im Verein sind jedoch nicht beendet.

Der ehemalige Goalie Marwin Hitz hatte sich auf einen Sitz im Verwaltungsrat erhofft, aber Hüppi hat ihn nicht als geeignet angesehen. Hüppi hat auch kritisiert, dass man ihm Leute vorsetzen wollte, ohne sich mit ihm ausgetauscht zu haben. Der Verein will künftig wieder das Sportliche in den Fokus rücken und die Diskussionen um die Führungsfrage sind nicht mehr im Vordergrund.

Der FC St. Gallen hat den Cupsieg 2026 gewonnen, was der erste Titel für die Ostschweizer seit der Meisterschaft im Jahr 2000 ist. Die Stimmung bei den FCSG-Fans auf dem St.Galler Marktplatz ist entsprechend euphorisch





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