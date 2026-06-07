Hunter Biden kehrt auf X zurück und provoziert mit Selbstironie und Attacken gegen Trump

Hunter Biden hat nach sieben Jahren sein X-Konto reaktiviert und veröffentlicht Hunderte Posts. Mit selbstironischen Witzen über seine Drogenvergangenheit und scharfen Seitenhieben gegen die Trump-Familie mischt er sich erneut in die politische Debatte ein.

Hunter Biden , der Sohn von US-Präsident Joe Biden, hat nach sieben Jahren Abstinenz sein X-Konto reaktiviert und sich mit Hunderten von Beiträgen zurückgemeldet. Der 56-Jährige, der jahrelang mit Suchtproblemen, Gerichtsverfahren und politischen Kontroversen zu kämpfen hatte, nutzt die Plattform nun für eine Mischung aus selbstironischen Witzen über seine Drogenvergangenheit und scharfen Angriffen auf die Trump-Familie.

Seine Rückkehr ins Rampenlicht erfolgt zeitgleich mit der Veröffentlichung der Memoiren seiner Stiefmutter Jill Biden, die darin bedauert, nicht offener über Hunters Sucht gesprochen zu haben. In seinen Posts zeigt Hunter Biden eine bemerkenswerte Selbstironie. Auf einen User, der ein Plakat mit einer Meth-Pfeife postete, antwortete er: Ich weiss, das klingt vielleicht kleinlich, aber ich halte es nicht aus, wenn Leute mir eine Meth-Pfeife in den Mund photoshoppen. Eine Crackpfeife hat nicht diese kleine Schale am Ende.

Deshalb können wir KI nicht vertrauen. Bitte nehmen Sie die entsprechende Änderung vor. Als jemand behauptete, es seien seine Drogen gewesen, die 2023 im Weissen Haus entdeckt wurden, konterte er: Das war definitiv nicht ich. Ich hätte meine Drogen niemals vergessen.

Diese humorvolle Art, mit seiner Vergangenheit umzugehen, kommt bei vielen Followern gut an. Doch Hunter Biden belässt es nicht bei Selbstironie. Er greift auch politische Gegner an, allen voran Donald Trump. Nachdem Trump auf einer Pressekonferenz Hunters bewegte Vergangenheit verspottete, antwortete dieser auf X: Hat er gerade von einer bewegten Vergangenheit gesprochen?

Mir fehlen noch 28 Straftaten, 6 Insolvenzen und eine Männerfreundschaft mit Epstein, um an seine bewegte Vergangenheit heranzukommen. Zudem erklärte er sich zu 100 Prozent bereit für einen Käfigkampf mit Donald Trump Jr. und Eric Trump. Regelmässig bringt er das Epstein-Thema zur Sprache und wirft der Gesellschaft vor, absichtlich von der Epstein-Elite-Oligarchenklasse gespalten zu werden. Hunter Biden, der hochverschuldet ist, nutzt seine neue Reichweite auch, um seine Kunstwerke zu verkaufen.

Das ruft Kritiker auf den Plan, die ihm Interessenkonflikte vorwerfen. Doch Hunter stellt mutmassliche Geschäfte der Trump-Familie seinen Kunstverkäufen gegenüber und verspottet die unterschiedliche Aufmerksamkeit, die beide erhalten. Es dürfte nicht die letzte Breitseite gegen die Trumps gewesen sein. Beobachter sehen in Hunters Rückkehr auf X einen strategischen Schachzug, um seine Position im anhaltenden politischen Schlagabtausch zu stärken und gleichzeitig sein öffentliches Image neu zu definieren.

Die Reaktionen sind gespalten: Viele loben seinen Mut und seine Offenheit, andere kritisieren die unnötige Vermischung von Privatem und Öffentlichem





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