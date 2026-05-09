Hungarian PM-elect to take office, while Fidesz leader steps down

The incoming Hungarian prime minister, Istvan Magyar, was accompanied by members of his future parliamentary group, which holds 141 out of the 199 parliamentary seats. Mr. Magyar was expected to be sworn in as prime minister later in the afternoon to succeed Viktor Orbán as prime minister.

Foto: AFP* am Samstag für seine Vereidigung im Parlamentsgebäude in Budapest eingetroffen. Magyar wurde begleitet von Mitgliedern seiner künftigen Fraktion, die 141 der 199 Mandate in der Nationalversammlung halten wird.

Der Vorsitzende der bürgerlichen Tisza-Partei sollte am Nachmittag seinen Amtseid ablegen und damit die Nachfolge des langjährigen Regierungschefs Viktor Orban antreten. *Hinweis: Dieser externe Inhalt lässt zusätzliche Cookies setzen. An dieser Stelle finden Sie einen ergänzteten externen Inhalt. Falls Sie damit einverstanden sind, dass Cookies von externen Anbietern gesetzt und dadurch personenbezogene Daten an externe Anbieter übermittelt werden, können Sie alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen. Die neuesten Daten der Nationalversammlung sind wie folgt:





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