Hunderttausende Muslime reisen trotz Iran-Krieg zur Wallfahrt Hadsch nach Mekka in Saudi-Arabien

Trotz der anhaltenden Bedrohung im Iran-Krieg sind erneut Hunderttausende Muslime zur Wallfahrt Hadsch nach Mekka in Saudi-Arabien gereist. Vor dem Beginn am heutigen Montag reisten allein aus dem Ausland nach offiziellen Angaben 1,5 Millionen Gläubige an.

Trotz der anhaltenden Bedrohung im Iran-Krieg sind erneut Hunderttausende Muslime zur Wallfahrt Hadsch nach Mekka in Saudi-Arabien gereist. Vor dem Beginn am heutigen Montag reisten allein aus dem Ausland nach offiziellen Angaben 1,5 Millionen Gläubige an.

Am frühen Morgen brachen die in weisse Gewänder gehüllten Pilger aus Mekka auf in die rund acht Kilometer entfernte Zeltstadt Mina zum Beginn der religiösen Rituale. Eine Gruppe muslimischer Pilger diskutiert die Rituale der Umrundung der Kaaba, der heiligsten Stätte des Islam, in der Großen Moschee während der jährlichen Hadsch-Pilgerreise. Saudi-Arabien wurde im Zuge des Iran-Kriegs bisher mit Hunderten Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern angegriffen.

Die Flugabwehr fing den grössten Teil davon ab, es gab aber auch einige Opfer und Schäden etwa anDas Königreich ist bemüht, die Wallfahrt trotz des laufenden Konflikts möglich zu machen. Der Hadsch zählt zu den wichtigsten Einnahmequellen neben dem Ölgeschäft. Saudi-Arabiens Verteidigungsministerium veröffentlichte Aufnahmen, wie Einheiten zur Flugabwehr zum Schutz der religiösen Stätten rund um Mekka in Stellung gebracht werden.

Für die meisten Muslime ist die Teilnahme am Hadsch ein einmaliges Erlebnis, viele sparen jahrelang, um sich die Anreise und Hadsch-Pakete von speziellen Touranbietern leisten zu können. Besonders viele ausländische Gläubige reisen aus Indonesien an – dieses Jahr schätzungsweise 220.000 Pilger – sowie aus Pakistan und Indien. Die Preise für Flugtickets sind in der Folge des Iran-Krieges deutlich gestiegen. Die Airlines haben ihre Zuschläge und Gebühren etwa für Flugbenzin, Extra-Services oder Umbuchungen stark erhöht.

Eine grosse Herausforderung ist erneut die hohe Hitze. In Mekka wurden heute Temperaturen bis zu 45 Grad Celsius erwartet. Vor zwei Jahren waren bei hoher Hitze mehr als 1.300 Menschen ums Leben gekommen





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