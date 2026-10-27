Hunderttausende Hitzetote: Ist die globale Klimakrise ein gesundheitlicher Notstand?

Ein neuer "Lancet"‑Bericht aus dem University College London zeichnet ein erschütterndes Bild: Zwischen 2016 und 2023 sind jährlich über 540.000 Menschen an Hitze gestorben, 68 % davon durch den Klimawandel. Während die Wirtschaft durch steigende Temperaturen um 0,91 % sinkt, fordern 140 Forscher die WHO an, die Krise als Notlage zu deklarieren. Zugleich deuten Kürzungen in den USA und Deutschland auf ein großes Finanzierungslücke hin - ein Thema, das auf der kommenden Klimakonferenz stehen soll.

Hunderttausende Hitzetote - Notstand wegen Klimakrise? Die weltweite Zunahme von hitzebedingten Todesfällen hat die Forschung in den letzten Jahren stark in Bewegung gesetzt. Laut einem aktuellen Bericht des University College London im Fachjournal "The Lancet" isst die Zahl der Menschen, die durch extreme Hitze sterben, seit mehr als einem Jahrzehnt rasant zu, während die Gegenmaßnahmen weit hinterherhinken.

Hitzebedingte Todesfälle in rasantem Anstieg

Das Team der Studie, angeführt von Marina Romanello, stellt fest, dass zwischen 2016 und 2023 jährlich mehr als 540.000 Menschen weltweit an Hitze sterben und dass 68 % dieser Fälle auf den Klimawandel zurückzuführen sind - ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu den 55 % von zehn Jahren zuvor. Besonders erschütternd ist die Schätzung, dass allein im Jahr 2023 rund 710.000 Menschen hitzebedingt ums Leben kamen, ein Rekord, der höher liegt als die Zahl der Todesfälle durch Malaria.

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Die Folgen gehen weit über die Menschheit hinaus und erreichen die Weltwirtschaft. Der Bericht schätzt, dass die zunehmenden Hitzeperioden im vergangenen Jahr die globale Wirtschaftsleistung um 0,91 % senken, was einem Verlust von 1,07 Billionen US-Dollar entspricht. Branchen, in denen viel körperlich im Freien gearbeitet wird - wie Landwirtschaft und Bauwesen - leiden besonders stark.

Wirtschaftliche Verluste durch extreme Hitzeperioden

Regionen wie Afrika und Südostasien sind stark betroffen, da dort die Hitze nicht nur die Produktivität mindert, sondern auch oft mit zunehmenden Dürreperioden einhergeht, die die Gefahr von Waldbränden erhöhen. Im Jahr 2025 soll laut Bericht über die Hälfte der weltweiten Landfläche (51,8 %) für mindestens einen Monat unter extremen Dürrebedingungen stehen - der höchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen.

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Der Prozess der Zunahme hat in den vergangenen zehn Jahren einen Beschleunigungsgrad von mehr als 700 % erreicht, was die Berichtsforscher als sprunghafte Degradation bezeichnen. Die Wissenschaftler fordern deshalb die Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf, die Klimakrise offiziell zu einer gesundheitlichen Notlage zu erklären. Die Berichtsvorlage betont, dass die Politik den Schutz der Gesundheit höher priorisieren müsse und ausreichende finanzielle Mittel bereitstellen müsse.

Rückgang internationaler Fördermittel für Gesundheitsprojekte

Die Analyse zeigt, dass internationale Fördermittel für öffentliche Entwicklungs- und Gesundheitsprojekte stark zurückgegangen sind, insbesondere in den USA und Deutschland, was die Fähigkeit, ärmere Länder bei Klimaschutz und Anpassung zu unterstützen, stark einschränkt. Dieses Thema dürfte ebenfalls in der bevorstehenden Weltklimakonferenz in der Türkei diskutiert werden. Die WHO hat bereits vor einigen Monaten angefordert, eine gesundheitliche Notlage aufgrund der Klimakrise zu deklarieren - eine Forderung, die der "Lancet"-Bericht in Kooperation mit der WHO unterstützt.