Hunderte demonstrieren in Zürich für bezahlbaren Wohnraum

Mehrere hundert Menschen protestierten am Samstag in Zürich gegen steigende Mieten und Luxussanierungen und forderten bezahlbaren Wohnraum für alle.

Am Samstagnachmittag versammelten sich mehrere hundert Menschen im Zürcher Hardplatz, um gegen die angespannte Wohnsituation in der Stadt zu demonstrieren. Unter dem Motto ' Wohnraum für alle!

' zogen die Teilnehmenden durch mehrere Stadtquartiere bis zur Kasernenwiese. Die Aktion war von der Stadtpolizei bewilligt und verlief friedlich. Die Organisatoren, ein Bündnis aus Mietervereinen und politischen Gruppen, machten auf die dramatische Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt aufmerksam. Sie kritisierten insbesondere die steigenden Mieten, die durch sogenannte Luxussanierungen und Massenkündigungen noch verschärft würden.

In vielen Quartieren würden bestehende Wohnhäuser abgerissen oder umfassend modernisiert, um anschließend zu deutlich höheren Preisen vermietet zu werden. Dies führe zu einer schleichenden Verdrängung der angestammten Bevölkerung, vor allem von Familien, älteren Menschen und Personen mit niedrigem Einkommen. Die Demonstrierenden forderten einen stärkeren Schutz vor Kündigungen und eine Begrenzung von Mietpreiserhöhungen. Sie verlangten zudem den vermehrten Bau von gemeinnützigen Wohnungen und eine strengere Regulierung des Immobilienmarktes.

Viele Teilnehmer berichteten von eigenen Erfahrungen mit exorbitanten Mieterhöhungen oder unverhältnismässigen Modernisierungskosten. Eine junge Frau erzählte, dass ihre Miete innerhalb von zwei Jahren um fast 40 Prozent gestiegen sei, nachdem das Haus einen neuen Besitzer gefunden habe. Sie habe Angst, ihre Wohnung zu verlieren, da sie sich die höhere Miete nicht leisten könne. Ein Rentner beklagte, dass sein gesamtes Quartier sich verändere: Alteingesessene Läden würden durch teure Boutiquen ersetzt, und die Nachbarschaft werde immer kälter.

Die Veranstalter wiesen darauf hin, dass die Wohnungsnot nicht nur ein Problem der unteren Einkommensschichten sei, sondern zunehmend auch die Mittelschicht betreffe. Viele Menschen müssten einen immer größeren Teil ihres Einkommens für die Miete aufwenden, was ihnen wenig Spielraum für andere Lebenshaltungskosten lasse. Die Demonstration solle den politischen Druck erhöhen, damit die Stadtregierung endlich wirksame Maßnahmen ergreife.

Die Initianten verlangen unter anderem ein Vorkaufsrecht für die öffentliche Hand bei Grundstücken und Wohnhäusern, einen strengeren Mieterschutz gegen Eigenbedarfskündigungen und eine höhere Besteuerung von Immobilienspekulation. Sie kritisierten die bisherige Politik als zu zögerlich und marktfreundlich. Die Stadt Zürich sei eine der teuersten Städte der Schweiz, und die Schere zwischen Arm und Reich werde immer größer. Ohne staatliche Eingriffe werde sich die Situation weiter zuspitzen.

Die Kundgebung endete mit einer Abschlusskundgebung auf der Kasernenwiese, bei der auch mehrere Redner aus der Politik und von Mieterorganisationen zu Wort kamen. Sie riefen zu anhaltendem Widerstand auf und kündigten weitere Aktionen an. Die Veranstalter zeigten sich zufrieden mit der Teilnehmerzahl und der Stimmung. Sie hoffen, dass die Proteste ein Signal an die Behörden senden, dass die Bevölkerung nicht länger tatenlos zusehen werde.

Der Kampf für bezahlbaren Wohnraum sei eine der zentralen sozialen Fragen unserer Zeit und müsse endlich Priorität erhalten





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