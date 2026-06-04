Hundert Tage Irankrieg, und nur Trump ist reicher

Die Welt erlebt die wohl korrupteste US-Präsidentschaft aller Zeiten. Trumps Präsidentschaft ist ein schamloser Verrat an seiner Maga-Basis und der Wählerkoalition, die ihn zurück ins Weisse Haus getragen hat. Fast jedes zentrale Versprechen hat der Mann kaltblütig über Bord geworfen.

Hundert Tage nach dem unüberlegten Präventivschlag der USA gegen den Iran ist die Weltwirtschaft täglich an der Zapfsäule und den Finanzmärkten die ökonomische Quittung für diese geopolitische Brandstiftung zu sehen.

Der Preis für Brent-Rohöl ist auf mehr als 100 $ pro Barrel hochgeschossen. Die Chefs der US-Ölriesen Exxon und Chevron warnen, die globalen Vorräte seien so niedrig, dass der Preis bald auf 150 $ steigen könnte. Die Analysten von BCA Research mahnen bereits eindringlich, dass die derzeitige vermeintliche Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft gegen den Ölschock rasch in eine hartnäckige Inflation umschlagen kann. Für die US-Verbündeten in Europa bedeutet dies einen toxischen Mix aus abgewürgtem Wachstum und Teuerung.

Der lachende Dritte sitzt derweil in Moskau: Trumps Dilettantismus ist das grösste Konjunkturprogramm für Wladimir Putin, dem die künstlich in die Höhe getriebenen Energiepreise Milliarden in die Kriegskasse spülen.

"America First" bedeutet in der Praxis momentan vor allem "Russia First". Die Welt erlebt die wohl korrupteste US-Präsidentschaft aller Zeiten. Trumps Präsidentschaft ist ein schamloser Verrat an seiner Maga-Basis und der Wählerkoalition, die ihn zurück ins Weisse Haus getragen hat. Fast jedes zentrale Versprechen hat der Mann kaltblütig über Bord geworfen.

Keine endlosen Kriege mehr im Nahen Osten? Die USA stecken tiefer im Sumpf als je zuvor. Inflationsbekämpfung? Ein reines Lippenbekenntnis.

Schutz der freien Rede? Nur, solange man den Präsidenten nicht kritisiert - andernfalls wird man gnadenlos vom politisierten US-Justizdepartement verfolgt. Am dreistesten ist jedoch der Verrat am Versprechen, das Land wieder wohlhabend zu machen.

"Make America Wealthy Again" gilt offensichtlich primär für die Trump-Familie. Offizielle Offenlegungen belegen, dass Trump das Präsidentenamt ungeniert als privaten Trading Desk missbraucht. Allein im ersten Quartal vollzog er über 3700 von ihm selbst initiierte Aktiengeschäfte. Er investierte Millionen in Unternehmen wie Dell, Thermo Fisher und Micron, nur um diese Konzerne Tage später öffentlich in Reden oder bei "Fox News" anzupreisen.

Hinzu kommen Gewinne in Milliardenhöhe aus fragwürdigen Kryptogeschäften und Zuwendungen insbesondere aus den nahöstlichen Königreichen, deren Obolusse sich jedoch keinesfalls ausgezahlt haben. Während die gesamthafte Steigerung des Vermögens aller 44 US-Präsidenten vor Trump während ihrer Amtszeiten bestenfalls einen Rundungsfehler ergibt, hat Trump seinen Reichtum gemäss einer "Forbes"-Analyse allein innerhalb des erstens Jahres seiner zweiten Amtszeit um sagenhafte 3 Mrd. $ gesteigert





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