Hundeparks in der Schweiz: Einige Initiativen, aber noch nicht so verbreitet wie im Ausland

Hundeparks sind in der Schweiz noch nicht so verbreitet wie im Ausland. Laut der Hundestatistik des Softwareunternehmens Identitas leben in der Schweiz etwa 548'000 Hunde. Viele dieser Hunde leben in Städten, wo es oft schwierig ist, ihnen genügend Auslauf zu geben.

Hundeparks in der Schweiz sind noch nicht so verbreitet wie im Ausland . Laut der Hundestatistik des Softwareunternehmens Identitas leben in der Schweiz etwa 548'000 Hunde.

Viele dieser Hunde leben in Städten, wo es oft schwierig ist, ihnen genügend Auslauf zu geben. Hundefreilaufzonen und Hundeparks können eine Lösung sein. In der Schweiz gibt es einige öffentliche und private Hundeparks, aber sie sind noch nicht so verbreitet wie im Ausland. Ein Beispiel dafür ist Norwegen, wo Hundeparks sehr beliebt sind.

In der Schweiz gibt es jedoch auch einige Initiativen, um mehr Hundeparks zu schaffen. Ein neuer öffentlicher Hundepark in Sitten soll die Sozialisierung der Hunde, ihre körperliche Bewegung und ihren Kontakt mit der Natur fördern. Der Park ist vollständig begrünt und bietet verschiedene Spiel- und Agility-Geräte, um das Gleichgewicht, die Koordination und das Selbstvertrauen der Hunde zu trainieren. Für Hundebesitzerinnen und -besitzer gibt es Parkbänke und Trinkwasserbrunnen.

Der Park liegt an einer Bushaltestelle und es steht ein kostenloser Parkplatz in der Nähe zur Verfügung. Der Geschäftsführer der Schweizerischen Kynologischen Gesellschaft, Andreas Rogger, begrüßt jede Initiative von öffentlicher Hand zugunsten von Hunden. Er hofft, dass der Markt zeigen wird, wie sinnvoll öffentliche Hundeparks sind. Denn die Hunde haben in der Regel kein Problem untereinander, aber die Selbsteinschätzung der Hündeler kann sehr unterschiedlich sein.

In öffentlichen Parks brauche es sehr viel Toleranz und Respekt der Benutzerinnen und Benutzer, was nicht immer einfach sei. In privaten Einrichtungen für Hunde fänden sich in der Regel gleichgesinnte Leute mit ihren Hunden und dort sei der Umgang untereinander unproblematischer. Aber für Hunde sei das konkrete Miteinander mit Hunden in Hundeparks immer sinnvoll, da Hunde soziale Wesen seien





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